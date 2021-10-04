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Бивш премиер черпи днес за ЧРД

  • 04.10.2021 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/bivsh-premier-cherpi-dnes-za-chrd Marica.bg
  • Marica.bg
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Рожден ден днес празнува проф. Георги Близнашки - юрист, бивш служебен премиер. Успех!

Да почерпят още:

Здравко Здравков - футболен треньор

Ивайло Захариев - актьор

Михаела Маевска - гимнастичка

Петкана Макавеева - баскетболна легенда

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