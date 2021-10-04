Бивш премиер черпи днес за ЧРД 04.10.2021 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/bivsh-premier-cherpi-dnes-za-chrd Marica.bg Marica.bg 170 прегледа 0 коментара Принтирай Рожден ден днес празнува проф. Георги Близнашки - юрист, бивш служебен премиер. Успех! Да почерпят още: Здравко Здравков - футболен треньор Ивайло Захариев - актьор Михаела Маевска - гимнастичка Петкана Макавеева - баскетболна легенда рожденик празник черпи премиер
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