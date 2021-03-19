Бивш премиер черпи днес 19.03.2021 | 06:20 19.03.2021 | 06:25 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/bivsh-premier-cherpi-dnes Marica.bg Marica.bg 102 прегледа 0 коментара Принтирай Рожден ден днес празнува проф. Огнян Герджиков - юрист, бивш служебен премиер, председател на 39-ото НС. Да е жив и здрав! Да почерпят още: Люба Кулезич - журналист Калофер Христозов - бивш състезател по спортна гимнастика ЧРД рожден ден Огнян Герджиков Калофер Христозов
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни