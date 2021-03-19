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Бивш премиер черпи днес

  • 19.03.2021 | 06:20
  • 19.03.2021 | 06:25
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/bivsh-premier-cherpi-dnes Marica.bg
  • Marica.bg
  • 102 прегледа
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Рожден ден днес празнува проф. Огнян Герджиков - юрист, бивш служебен премиер, председател на 39-ото НС. Да е жив и здрав!

 

Да почерпят още:

Люба Кулезич - журналист

Калофер Христозов - бивш състезател по спортна гимнастика

ЧРД рожден ден Огнян Герджиков Калофер Христозов
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