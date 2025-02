Бивш министър продава яхта за 450 000 евро

Ник Събев, бившият министър на транспорта в кабинета "Петков", обяви за продажба яхтата си. Бижуто се намира в Созопол и може да е ваше срещу 450 000 евро.

Босът на една от големите ни куриерски фирми нарече "съкровище" своята българска яхта. Но уточни, че я продава, защото си е купил платноходка.

Наистина, богаташът от Русе се пускаше миналата година от Карибите и други екзотични местенца на борда на подобен плавателен съд. По традиция в момента Ник Събев кара студените месеци в Тайланд, където явно също има имотче.

Ето обявата на бившия министър, който е известен и като запален моторджия, като често кара мощни машини около Созопол:

"This treasure is for sale . Reason ? I bought a sailboat.

Price 450 000 euro

SOZOPOL, BULGARIA

Engine: YAMAHA XTO

Total Power: 1700hp

Engine Hours: 300

Class: Rigid Inflatable

Length: 49.21ft

Year: 2020

Model: Tempest 50

Capacity: 18 people".