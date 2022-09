Бионсе навърши 41 г.

Хитовата певица, актриса, автор на песни и продуцент Бионсе празнува 41-вия си рожден ден. Тя е родена на 4 септември 1981 г. в Хюстън, Тексас. Световна слава печели през 1997 г. като част от R&B групата „Destiny’s Child”. След три успешни студийни албума и няколко промени в състава на момичешката банда, през 2003 г. Бионсе издава първия си самостоятелен албум „Dangerously in Love”. Той и първият сингъл от него „Crazy in Love” стават номер 1 в класациите на списание „Билборд“. С третия си албум „I Am... Sasha Fierce” тя печели рекордните за жена шест награди „Грами“ за една нощ, пише NOVA.

В списъка си с успешни проекти като актриса Бионсе записва ролите си в „Остин Пауърс в Златния член“, „Розовата пантера“, „Мечтателки“ и др.

Отличителният ѝ глас, сценичното ѝ поведение, образът ѝ на феминистка и защитник на правата на афроамериканците, заедно с успешната ѝ кариера, я утвърждават като една от най-влиятелна фигури от началото на XXI век.

С 28 награди и 79 номинации Бионсе е най-награждаваната и най-номинираната певица на наградите „Грами“ към 2021 г. Тя е и най-награждаваният изпълнител на всички времена на наградите на MTV, наградите на телевизия BET и призовете Soul Train.