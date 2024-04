Бионсе е първата чернокожа певица, оглавила...

Бионсе стана първата чернокожа певица, оглавила с кънтри албум британската класация, както и първата, която по същото време е начело и на класацията на сингли с кънтри песен, съобщи официалната компания, която следи за продажбите и съставя чартовете, предаде БТА.

От Cowboy Carter - осмият солов албум на суперзвездата, са продадени за седмица 40 000 единици, а Texas Hold 'Em се завърна на първо място в класацията на синглите за пета непоследователна седмица. Това е и най-стриймваната песен във Великобритания през седмицата (5,5 милиона стриймвания).

Първата кънтри певица, оглавила британската класация за албуми е Шаная Туейн - с Come On Over през септември 1999 г. Дори кралицата на кънтрито Доли Партън, чиято кариера продължава вече почти 50 години, още няма албум номер едно във Великобритания.

Бионсе е на първо място едновременно в класацията за албумите и на синглите във Великобритания за втори път. Първият е през 2003 г. с дебютния ѝ солов албум Dangerously In Love и песента Crazy In Love с Джей-Зи.

На второ място в британската класация за албуми е Interplay на рокгрупата "Райд". Трета е Оливия Родриго с Guts.

Три от песните от албума Cowboy Carter са в топ 10 на британската класация за сингли. Jolene e на осмо място, а II Most Wanted с Майли Сайръс - на девето.

На второ място в британската класация за сингли е Beautiful Things на Бенсън Бун, а на трето Lose Control на Теди Суимс.