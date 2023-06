Ако сте слушали песента No Time to Die, която е саундтрак на 25-ия филм за Джеймс Бонд, то тогава сте настръхнали от гласа на певицата Били Айлиш. Щурата красавица държи рекорда за най-млада изпълнителка, присъединила се към отбора на агент 007. Айлиш е боготворена от публиката не само заради безграничните си вокални способности, а и заради онази лудост, която е неизменна част от нея ​- от начина, по който се облича, през дълбоките ѝ парчета, до неподражаемото ѝ чувство за хумор. Всичко това прави крехката Айлиш музикален диамант, чийто блясък омагьосва от пръв поглед.

Били Айлиш О'Конъл е родена в Лос Анджелис през декември 2001 г. Израснала е в семейството на актрисата и учител Маги Беърд и актьора Патрик О'Конъл. Тъй като дълго време нямал​и деца, Маги преминала през процедура по инвитро оплождане. Надеждите им се сбъдват и на бял свят се появява именно обичаната певица.

Основите на музиката и любовта към нея получава от своя брат Финиъс. Родителите им ги насърчават да изразяват себе си, да следват своя път и да правят това, което сърцето им посочи. Оказва се, че Били Айлиш е изключително талантливо дете. Още на 8 години участва в шоута за таланти и се присъединява към детския хор на Лос Анджелис. На шестгодишна възраст пък започва да свири на укулеле. Първата си истинска песен Айлиш написва, когато е на 11 години. В нея се пее за зомби апокалипсиса, като е вдъхновена от телевизионния сериал The Walking Dead (Живите мъртви). През следващите няколко години Айлиш запълва времето си в търсене на своята същност и онова, с което иска да се занимава. Посещава уроци по танци до 2016 г., но сериозна травма слага край на това хоби. Тогава всъщност насочва цялото си внимание към света на музиката.

През 2015 г. 13-годишната Айлиш работи активно върху песни с брат си Фин​иъс, който вече пише и продуцира от няколко години и има собствена група. Тогава се появява първият хит - Ocean Eyes. Първоначално песента е качена в SoundCloud, където се радва на неподозиран интерес. Айлиш привлича интереса на мениджъри. Следват видео към песента, както и втори сингъл.

През 2016 г. Били Айлиш подписва първия си договор с музикален лейбъл

Оттук насетне пътят на певицата върви само нагоре, до превръщането ѝ в истинска звезда.





Стилът ѝ е определен като меланхоличен поп, в него се усеща огромно влияние на вече известната по това време Lana Del Rey. Айлиш израства с музиката на The Beatles, Justin Bieber, Green Day, Arctic Monkeys, Linkin Park и разбира се, самата Lana Del Rey. Хип-хопът е любимият ѝ жанр и най-голямото <210> вдъхновение, споделя самата тя в интервюта.

Айлиш е носител на множество награди, включително седем награди "Грами", две Американски музикални награди, две Европейски музикални награди на MTV, три награди на MTV Video Music Awards, награда на Академията, два Световни рекорда на Гинес, една награда Brit и три музикални награди Billboard.

През 2019 г. Time я постави в своя встъпителен списък Time 100 Next. Тя е най-младият човек, спечелил четирите основни категории "Грами" - Най-добър нов изпълнител, Запис на годината, Песен на годината и Албум на годината - през същата година. През 2022 г. тя стана първият човек, роден през 21. век, печелил награда на Академията, получавайки ​приза за най-добра оригинална песен за No Time to Die от едноименния филм за Джеймс Бонд. През 2023 г. Rolling Stone класира Айлиш под номер 198 в своя списък на 200-те най-велики певци на всички времена.





Голяма част от медийното внимание около Айлиш се върти около нейния моден стил, който се състои предимно от широки, големи дрехи. През 2017 г. тя заяви, че обича да се облича извън зоната си на комфорт, за да се чувства така, сякаш грабва вниманието на всички около себе си. Тя се опитва да бъде „наистина различна от много хора“ и се облича противоположно на това, което носят другите. „С течение на времето някак се превърна в нещо „Били Айлиш, страховитото, странно, страшно момиче“. И това не ми харесва”, коментира тя.

Били Айлиш никога не се е притеснявала публично да изразява възгледите си по множество политически въпроси. Тя подписа отворено писмо до световните лидери, призовавайки ги да предприемат действия срещу причинената от климата бедност, започна рекламна кампания, насърчаваща младите хора да използват технологии за защита на околната среда, беше домакин на шестдневен климатичен семинар в Лондон, озаглавен Overheated, за обсъждане на теми като устойчива мода и младежки активизъм.

Айлиш многократно е говорила и за правата на жените

Пише и продуцира късометражния филм от 2020 г. Not My Responsibility като отговор срещу двойните стандарти, поставени върху външния вид на жените. През март 2020 г. Айлиш насърчи феновете онлайн да се регистрират, за да гласуват за президентските избори в САЩ през 2020 г. Няколко месеца по-късно обяви подкрепата си за президентската кампания на Джо Байдън.

Айлиш се отделя от родителите си и става самостоятелна през 2019 г. Публично заяви, че страда от синдром на Турет, синестезия, както и че е преживяла депресия. Депресията ѝ стигнала дотам, че планирала собственото си самоубийство. За щастие, покойният американски рапър/певец XXXTentacion я е спрял, преди да отнеме живота си.

Любовният живот на Айлиш също е интересен за фенове и журналисти. Сред нейните гаджета са рапърът Брандън Адамс, който носи сценичното име 7:AMP, както и певецът Джеси Ръдърфорд, с когото се раздели преди месец.

Със сигурност като връх в нейната кариера може да се определи дадената ѝ възможност да бъде в отбора на Джеймс Бонд. Песента No TIme to Die я направи известна и за всички онези, които досега не бяха чували нейното име.





Топ 5 на малко известни факти за нея:

1. Тя е веган

2. Не може да живее, без да си похапва авокадо

3. Луда фенка е на Джъстин Бийбър

4. Презимето ѝ е Рirate (Пират)

5. Блондинка е по рождение