Били Айлиш протестира срещу решението за абортите в САЩ

Певицата Били Айлиш определи от сцената на фестивала Гластънбъри решението на Върховния съд в САЩ за абортите като "мрачен ден за жените в САЩ", съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

От главната сцена Пирамида 20-годишната изпълнителка говори срещу решението на Върховния съд на САЩ да разреши на отделните щати да забраняват абортите, преди да изпее "Your Power". Злоупотребата с власт е тема на песента.

Редом със своя брат и съавтор Финиъс О'Конъл, Били Айлиш каза: "Песента, която ще представим, е една от любимите ни и е за властта и за това как винаги трябва да помним как да не злоупотребяваме с нея".

"Днес е един наистина мрачен ден за жените в САЩ. Ще кажа само това, защото не мога да понеса мисълта за него повече в този момент".

Участието на Били Айлиш в Гластънбъри е особено знаково за нея, защото тя е най-младият хедлайнер в историята на фестивала.

Тя зарадва публиката с поредица от хитове от двата ѝ албума, сред които "Bury A Friend," "When The Party's Over," "NDA" и "My Strange Addiction".

Към края на участието си певицата се обърна към публиката с признанието, че не е заслужила да е хедлайнер. "Благодаря, че ми позволихте да го направя. За мен е голяма чест да бъда тук".

Айлиш закри първия ден от фестивала в югозападната част на Англия, който отбелязва своята 50-годишнина две години след планираното заради пандемията, отменила изданията през 2020 г.и 2021 г.