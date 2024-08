Бен Афлек срина Джей Ло! Това е краят на Бенифър?

В същия ден, когато Дженифър Лопес отпразнува 55-ия си рожден ден, нейният съпруг Бен Афлек затвори ескроу на новата си „ергенска квартира“ за 20,5 милиона долара.

51-годишната звезда от „Последният дуел“ купи новия си дом в Пасифик Палисейдс в сряда, 24 юли, тъй като певицата отбеляза рождения си ден без него.

По стечение на обстоятелствата това е и когато звездата от Hustlers финализира продажбата на нейния пентхаус с четири спални в Ню Йорк за 23 милиона долара, според People, пише slava.bg.

Покупката му дойде дни след като те публично обявиха общото им имение в Бевърли Хилс за колосалните 68 милиона долара.

Двойката не е била снимана заедно от месеци на фона на продължаващите слухове за раздяла и прекараха по-голямата част от лятото разделени на различни брегове.

Това идва след твърдения, че внезапната покупка на дома от Афлек е била „убождане в сърцето“ за Лопес.

Домът на Афлек има пет спални и шест бани със зони за закуска и хранене, както и отделна фамилна стая, дневна, дрешници, медийна стая, тоалетна, къща за гости и други удобства, типични за къща за милиони долари.

Домът е проектиран от архитект Клиф Мей.

Междувременно мезонетът, който Лопес продаде, е дуплекс с четири спални и 7,5 бани.

Източник каза пред RadarOnline: „Решението на Бен да се премести в собствения си дом е последната обида.“

Това развитие е най-силният знак досега, че бракът на Афлек с Дженифър може да върви към развод.

Изпълнителят на This Is Me...Now и Афлек обявиха дома си в Бевърли Хилс за продажба по-рано този месец, след като купиха имението за 60 милиона долара миналия май, но не намериха незабавни купувачи.

Те наскоро прекараха втората си годишнина от сватбата разделени на фона на съобщенията, че живеят в отделни домове.

Докато Лопес остава в семейния им дом, Афлек живее под наем за 100 000 долара месечно, който е само на кратко разстояние с кола от къщата на бившата му съпруга Дженифър Гарнър в Брентууд.

Той и 52-годишният Гарнър бяха женени от 2005 до 2018 г. и имат деца Вайълет, 18, Фин, 15, и 12-годишния Самуел.

Доклади за брачните неволи на Афлек и Лопес започнаха да циркулират през май, след като двойката не е била виждана заедно от края на март.

Източник каза на In Touch по това време: „Бен вече се изнесе и вероятно ще трябва да продадат мечтаната къща, която прекараха две години в търсене.

„Те никога няма да спрат да се обичат, но тя не може да го контролира и той не може да я промени. Няма начин да е продължило.

Един от базираните в Лос Анджелис приятели на Лопес каза пред Daily Mail: „Ако става въпрос само за влагане на работата, тогава по-добре вярвайте, че [Джен] ще го промени.

„Тя е хвърлила сърцето и душата си в любовната си история с Бен и няма да се откаже без бой“, добави източникът. „Доколкото чувам, там все още има много любов, така че трябва да има надежда.“

Междувременно Лопес в момента е в Ню Йорк, след като наскоро отпразнува рождения си ден в Хамптънс.

След като беше домакин на парти на тема Бриджъртън, на което Афлек не присъстваше, Лопес благодари на феновете си за техните съобщения за рождения ден в публикация.

Изпълнителката на хитове On The Floor каза на своите 251 милиона последователи в Instagram, че е „съкрушена“ от изблика на любов, която е получила от целия свят.

По-късно в публикацията си Лопес призна, че е „крехка“ и обяви феновете си за „най-големия си подарък“.

Двойката също прекара уикенда на Четвърти юли разделени, тъй като звездата от This Is Me... Now празнува в Хамптън със семейството и приятелите си, докато актьорът от Deep Water остана в Лос Анджелис.

По-рано това лято се появиха съобщения, че Джен и Бен живеят разделени от „месеци“, на фона на спекулации, че са на път да се разведат.

Междувременно Us Weekly заяви в сряда, че има „праст надежда“, че Бен и Дженифър могат да се съберат отново.

„Дженифър предложи просто да отделят време, за да го разберат“, каза източникът.

Беше добавено също, че Bennifer 2.0 "все още не са взели решение" относно разделянето.

Те сключиха брак в A Little White Wedding Chapel в Лас Вегас на 16 юли 2022 г. Те отново казаха „Да“ на по-пищна церемония следващия месец в Джорджия през 2022 г.