Бен Афлек и Дженифър Лопес подават документи за развод

Л юбовта на Дженифър Лопес може и да не струва нищо, но разводът ѝ с Бен Афлек със сигурност ще струва.

Приятели твърдят пред DailyMail, че 51-годишният актьор от "Последният дуел" и 55-годишната суперзвезда отново настояват за развод, след като последният опит за помирение през последните седмици се провали.

Документите за развод на двойката "са финализирани, но все още не са подадени", твърдят множество източници.

Новината следва факта, че в сряда, 24 юли, в деня, в който Лопес навърши 55 години, Афлек си купи ново имение в Пасифик Палисейдс на стойност 20,5 милиона долара.

Приятели на Лопес твърдят, че внезапната покупка на „ергенската бърлога“ на Афлек точно на рождения ѝ ден е била "удар в сърцето".

Покупката му се осъществи няколко дни след като двойката обяви имението си в Бевърли Хилс за 68 млн. долара за продан.

На 24 юли Лопес финализира и продажбата на пентхауса си с четири спални в Ню Йорк за 23 млн. долара, съобщи People.

„Те финализираха документите за развод с нея преди месец, но изчакват подходящия момент, за да ги пуснат“, твърди един от източниците, близки до двойката.

"По това време те ще пуснат съвместно изявление, в което ще кажат колко много се обичат и как са се борили всичко да се получи, но не са могли.

"Честно казано, в крайна сметка те не можаха да стигнат до компромис. Това, което имаха преди, вече го няма и двамата са го приели", твърди друг източник, пише vesti.bg.

DailyMail.com се е свързал с представители на Афлек и Лопес за коментар.

Двойката за последен път беше снимана заедно на 30 март. Оттогава те прекараха лятото разделени; Дженифър до голяма степен на източното крайбрежие, докато Бен остана у дома в Лос Анджелис.

Те дори прекараха втората годишнина от сватбата си на 16 юли в различни градове.

Съобщенията за брачните проблеми на Афлек и Лопес започнаха да се разпространяват през май, когато близък до двойката източник съобщи, че Бен се е преместил под наем за 100 000 долара и двойката възнамерява да продаде "дома на мечтите си".

Домът на Афлек се намирал само на кратко разстояние с кола от къщата на бившата му съпруга Дженифър Гарнър в Брентууд.

