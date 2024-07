Бъди преизбран или умри: 50 Cent възпя Доналд Тръмп ВИДЕО

50 Cent отдаде почит на Доналд Тръмп след опита за убийството му. Рапърът издигна снимка на Тръмп на корицата на емблематичния си албум "Get Rich or Die Tryin'" по време на концерта му в Бостън, съобщи "The Mirror".

50 Cent наложи образа на Тръмп върху обложката на известния си албум и я показа на видно място по време на изпълнението на песента "Many Men" в Бостън. Рапърът не се ограничи само до концерта и се включи в платформата X, за да публикува променената обложка на албума: "Тръмп е застрелян, а сега аз съм на мода". Освен това той сподели снимка на окървавения Тръмп на фона на американското знаме: "Познавам вибрациите. Сега всички сме в беда", написа 50 Cent.

Тези изявления в социалните мрежи предизвикаха бурна реакция от страна на потребителите на X. Някои коментираха повишаването на "уличния авторитет" (street cred) на Тръмп, докато други превърнаха заглавието на албума на 50 Cent в политическо пророчество: "Бъди преизбран или умри"; "Get re-elected or Die Trying."