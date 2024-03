Ариана Гранде се разведе официално

Певицата Ариана Гранде и Далтън Гомес вече са разведени

Решението на Върховния съд на Лос Анджелис, с което се разтрогва близо тригодишният им брак, стана официално във вторник, шест месеца след като 30-годишната поп звезда подаде молба за развод с 28-годишния брокер на недвижими имоти. Двамата се разделиха преди повече от година, според съдебните документи.

Двойката е имала предбрачен договор, нямат деца и не са имали съществени правни спорове при раздялата, което е позволило тя да премине бързо и безпроблемно през съдебната система.

Условията на споразумението им бяха договорени през октомври, като трябваше само да изчакат необходимите шест месеца, за да влезе в сила заповедта на съдията.

Според споразумението Ариана Гранде ще направи еднократно плащане от 1 250 000 долара на Гомес без бъдеща издръжка, ще му даде половината от постъпленията от продажбата на дома им в Лос Анджелис и ще плати до 25 000 долара за адвокатските му хонорари.

Ariana Grande has settled her divorce with Dalton Gomez, paying him over $1 million, TMZ reports. pic.twitter.com/i22pZaoljF