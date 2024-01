Андреа пуска нов световен хит навръх рождения си ден

Мистерията около певицата Андреа и Емре Йозмен в света на музиката се разплита. Става музикален проект на Андреа, която се обръща към англоезичната аудитория с песента си "Miss me when I'm gone".

Това, което прави проекта още по-интригуващ, е участието на турския актьор Емре Йозмен, който ще бъде екранната половинка на Андреа в музикалния клип. Емре е добре познат на турската аудитория, благодарение на своите роли в редица популярни сериали и филми. Неговото присъствие в клипа на Андреа добавя допълнителен интерес и мистерия около проекта.

Самата песен е създадена от Global Records, компанията, която стои зад някои от най-успешните и прогресивни изпълнители в Румъния, като Инна, Антония и Минели. Заснемането на клипа се проведе в космополитния и ориенталски град Истанбул, което добавя уникален и екзотичен отпечатък на визуалната страна на проекта.

Интересът към него е огромен, особено с оглед на факта, че премиерата на песента е насрочена за 23 януари 2024 година – денят, в който Андреа ще празнува своя рожден ден. Очаква се събитието да бъде проследено в реално време чрез платформите TikTok и Instagram, където самата изпълнителка ще сподели лични моменти от празненството.

Андреа не само е лицето на песента, но и активно участва в процеса по създаването й, като продуцент на своя музикален проект. Тази роля, отново показва нейната многопластова талантливост и предприемачески дух. Видеото към "Miss me when I'm gone" ще бъде качено в официалния YouTube канал - Andrea Production, в 20:00 часа в деня на премиерата, обещавайки да бъде визуално зрелище, съчетаващо стил, страст и интрига.