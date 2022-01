The Weeknd потвърди отношенията си с Анджелина Джоли.

Връзката им се обсъжда от есента на миналата година, но досега оставаше в сферата на предположенията. След няколко романтични вечери, запечатани от папараците, тя се появи на негов концерт. А излизането на новия му албум – Dawn FM, предизвика нова вълна от коментари.

Феновете се заслушаха в текста на осмата песен, носеща името Here We Go… Again, където изпълнителят се обръща към своята тайнствена възлюбена и няколко пъти казва: „Моето ново момиче, моята кинозвезда“, а след това навлиза в подробности: „Обичах я така, както трябва. Накарах я да крещи като Наоми Кембъл“.

Нито 31-годишният The Weeknd, нито 46-годишната Джоли коментираха своите отношения открито. А в едно от интервютата, Джоли отклони поглед и не отговори на въпрос, свързан с отношенията им. Феновете обаче са повече от сигурни – двойка са, коментира Lovestylemag.