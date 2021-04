Преди пет години една от най-успешните и обичани двойки в света Анджелина Джоли и Брад Пит обявиха, че вече не са заедно. Оттогава двамата са в тежка съдебна битка за развода и правомощията над децата.

Макар двамата да отказват да коментират често личния си живот и грозната ситуация, която се получи след края на любовта им, този път актрисата разкри малко за влиянието на края на брака й с Пит върху кариерата й в Холивуд.

„Обожавам да работя като режисьор. Но тези големи промени в живота ми направиха тази дейност невъзможна през последните няколко години. Трябваше да поемам по-кратки ангажименти и да прекарвам повече време у дома. Затова поемах по-малко роли и спрях да се появявам на екрана. Това е истината…“, сподели тя в интервю пред Entertainment Weekly.

Джоли вече два пъти е успявала да се премести зад камерата: тя е режисирала филмите Unbroken (2014) и First They Killed My Father (2017). Тази година обаче очакваме актрисата да се завърне и на екрана с филмите Those Who Wish Me Deadи Marvel's The Eternals, пише eva.bg.