Амал призна как щяла да провали брака с Джордж Клуни

Така е, всички бракове имат нужда от подобряване, дори този между звездите Джордж и Амал Клуни. Двамата бързо се превърнаха в една от любимите двойки на Холивуд, впечатлявайки с безрезервната си любов, която изббеднява с годините. Въпреки разликата от 17 години, Джордж и Амал минаха под венчилото през 2014 година, а само три години по-късно посрещнаха и близнаците си Александър и Ела.

Дамата обаче разкри, че е имало момент, в който е подложила брака си на риск заради професионалните си задължения. Адвокатката участва в специално събитие по случай виртуалното издаване на текста ѝ The Right to a Fair Trial in International Law.

„Искам да изкажа благодарности на съпруга си Джордж. Знам, че този процес изглеждаше безкраен за него, особено когато на няколко пъти му казвах, че правя последната си редакция. Писането на книгата се правеше на всички места, на които той снимаше. През целия процес той не само беше изключително търпелив, но ме подкрепяше постоянно и ме вдъхновяваше“, казва Амал.

Тя допълни, че никога не е искала още едно доказателство за това колко прекрасен е съпругът ѝ, но през последните няколко месеца той отново е показал какво съкровище е.

„Оттук-нататък аз обещавам, че няма да направя същата грешка втори път. За благото на брака ни е“

Очевидно Джордж по никакъв начин не е усетил писането на адвокатския текст като нещо лошо. Преди месец той призна, че е по-щастлив от всякога, след като преди 6 години каза „Да“ на Амал. АКтьорът добави, че съпругата му го е държала около 20 минути на едно коляно преди да приеме предложението му за брак. „Безспорно е, че Амал промени всичко за мен“, казва той пред CBS.