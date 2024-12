All I Want for Christmas Is You излиза за пръв път в коледния албум на Марая Кери през ноември 1994 г.

Песента All I Want for Christmas Is You на Марая Кери оглави седмичната класация за сингли на „Билборд” за 17-и път. С това парче изпълнителката е най-дълго в кариерата си начело на чарта, надминавайки Boyz II Men, които бяха 16 седмици на върха с One Sweet Day през 1995-1996, съобщи „Билборд” на сайта си.

Коледната песен на Кери оглавява класацията „Хот 100“ за трета поредна седмица тази година и се превърна в третата песен, била най-дълго на върха в 66-годишната история на чарта след 19-те седмици начело на Шабузи с A Bar Song (Tipsy) тази година и Old Town Road на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс през 2019 г.

All I Want for Christmas Is You излиза за пръв път в коледния албум на Марая Кери през ноември 1994 г., а през декември 2017 г. влиза за пръв път в челната десетка на „Хот 100“ и в топ 5 на чарта през коледно-новогодишния сезон на 2018 г.

Песента е 19-ата на Марая Кери, която оглавява класацията за сингли на „Билборд“.

Второ място е за Бренда Лий с Rockin’ Around the Christmas Tree, следвана от коледната класика Last Christmas на групата "Уам!" от 1984 г.

Четвърти е Боби Хелмс с Jingle Bell Rock от 1957 г. В челната петица място намира и сингълът A Holly Jolly Christmas на Бърл Айвс от 1964 г.

Лейди Гага и Бруно Марс са на шесто място в чарта на „Билборд“ тази седмица с Die With a Smile. Това е единственото неколедно парче в чарта тази седмица.

На седмо е друга коледна класика – It’s The Most Wonderful Time Of The Year, на Анди Уилямс. На осма позиция в класацията за сингли през празничната седмица е Дийн Мартин с Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!

Други два празнични хита, издадени през миналото десетилетие, влизат за първи път в топ 10 на чарта - Santa Tell Me от 2014 г. на Ариана Гранде се класира на девето място от 14-о преди седмица, и Underneath the Tree на Кели Кларксън от 2013 г. се изкачва от петнадесета на десета позиция тази седмица.