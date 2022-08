Александър Гогов е един от младите хора на България, за които думата "успял" е на точното място. Започнал от баскетбола, за да стигне до водещ ​в телевизия и черешката на тортата - бизнеса с лимузини. През годините той е возил едни от най-известните хора в света като Наоми Кембъл, Лепа Брена, Робърт де Ниро, сина на Клинт Ийстууд - Скот, Драгана Миркович, Миле Китич и други.

В човешкия живот има низ от обрати в обстановката, в която живеем, и като сбъднеш някоя мечта, ти веднага си поставяш някаква друга цел или изниква друга мечта, и почваш да гониш нея. Като цяло човекът не е така създаден, че да е напълно удовлетворен, казва Гогов. Неговата мечта е била единствено да знае, че хората, които обича, са добре и да им помага с каквото може. Никой не е перфектен, но се старая, допълва Сашо.

Бизнесът му с лимузини

От доста време бизнесът с лимузини се превръща в основното му занимание. Александър смята, че има хляб в тази работа. Когато хората са предразположени да се чувстват добре, това е най-важното. Последните две години било сложно заради ковид заразата. Хората се били свили в черупките си и финансово изнемогвали от пандемията. И бизнесът го усетил истински. Гогов формирал така цените на услугите си, че работел на ниски маржове с идеята тази услуга да бъде достъпна за клиентите му. Хубавото е, че нямаме негативно отношение за повече от седем години, откакто се занимавам с това, казва младият предприемач. За него книгата за похвали са усмивките на хората. Като видиш, че народът се забавлява, значи всичко е ОК, допълва младият бизнесмен.

Преди да се захване с лимузини, Гогов пробвал други бизнеси. Имал фирми за наргиле, кетъринг, отворил верига с будки за бързо хранене, но решил, че не му се занимава с бюрокрацията и хамалогия, и затова се спрял на бизнеса с лимузини. Мислел да развие предприемачество в друга държава, но оказва, че не е възпитан за емигрант. Ако всички хора, според него, имат предприемчиво мислене и имат идеи за това как могат да направят както своя живот, така и на околните по-добър, редно е да се реализират в България. Държавата сме ние. От нас зависи всичко. Силата е мнозинството. Единственото, което куца на българина, е че е разединен.

Най-хубаво е там, където си се родил, казва Александър Гогов. Той не осъжда хората, които са напуснали България, за да търсят светло бъдеще в чужбина.

Да возиш модела Наоми Кембъл

Обадили му се ден преди да пристигне у нас световноизвестният модел Наоми Кембъл. Такъв тип звезди, когато пристигат, до последно не се знае нито кой идва, нито защо идва, нито къде ще отседне и как ще се превозва, казва Гогов.

"Звъннаха ми и ми казаха: Утре идва една голяма звезда, за да снима реклама на известна световна марка". Аз се учудих коя ще е. Дадоха ми директни насоки, че тя не харесва това и онова. Дойде тя на следващия ден с предпазна маска и с ръкавици. Беше се стреснала от пандемията и някой се беше "погрижил" да я уведоми, че едва ли не тук в България си ядем децата. Тя нямаше реална представа какво точно представлява нашата страна. Но това бяха първите 15 минути, след като пристигна. Помня, че имаше някакъв скандал на летището. Охраната влезе, за да я изведе. Качи се много разстроена в лимузината. Останах с нея 15-20 минути насаме. Успях да я успокоя. Нямах идея какъв беше проблемът. Два дни по-късно, когато дойде моментът тя да си тръгва, Наоми не беше с маска и ръкавици. Целуна ни, прегърна ни и ни благодари за прекрасното време, което е изкарала в България, и каза, че няма търпение отново да се върне тук. Подарихме ѝ голям комплект с продукти от роза. Тя беше казала, че е слушала много за българската роза. Искаше дори да я водя до Карлово, да ѝ показвам розови полета, но времето ѝ беше ограничено. Возих я с брониран джип "Кадилак". Нейните изисквания бяха такива, но на следващия ден Наоми реши да я разхождам в големи магазини за играчки сама, без охрана, без нищо. В магазините обикаляше с шапка и очила. Някои хора обаче успяха да я разпознаят, спомня си Гогов.

Със сръбските звезди Драгана Миркович и Миле Китич

Срещата му с Драгана Миркович станала много бързо. Позвънили по телефона на Гогов два часа преди тя да кацне. Певицата искала да подходи по-скромно с пристигането си, за да няма шумотевица. Била много изморена, тъй като идвала от участие в Швейцария. Пристигнала усмихната, била скромна и нямала никакви претенции. Тя дори поискала да се снима с него за спомен.

За Миле Китич Александър си спомня, че когато идвал последния път, бил със съпругата си - певицата Марта Савич.

"Тя гледа да го държи изкъсо по време на участията му и да не консумира алкохол. Той, от своя страна, обаче много обича да я праща на сцената да пее по няколко песни и да остава сам в сепарето. Като ме види, много ми се радва. Миле обича лукса", заяви Гогов.

Четири дни с Робърт де Ниро и сина на Клинт Ийстууд

Запознанството на Александър Гогов с Робърт де Ниро и сина на Клинт Ийстууд - Скот, станала в Солун. Двамата актьори снимали филм в киноцентъра, който се намира там. Били дошли за четири дни. Оттук се дигнахме, за да ги возим. Не искаха никой друг, защото имаха добри отзиви за нас. Запознах се и с двамата. Скот Ийстууд ми направи невероятно добро впечатление. Това е човекът, който ще превземе Холивуд в следващите години.

"За Де Ниро аз бях Are you talking to me? Много е готин. Усмихнат, личи си, че времето напредва. Кариерата му със сигурност обаче не е в края си, въпреки многото години пред камера. Няма намерения да се отказва скоро", смята Александър.

Попадането в телевизията и опитът му за рекорд за Гинес

Гогов попаднал в телевизията случайно, покрай негов приятел, който бил там водещ. Един ден Сашо му звъннал и го питал какво прави. Той му казал, че е в телевизия DSTV, и го поканил да мине да го види. Отишъл Гогов, гледал малко как става всичко, и му казал, че иска да се пробва. Опитал и до ден днешен се занимава с цялата организация на телевизията. Няма притеснения да излезе в ефир и пред 200 хиляди човека. Водил е 16 часа ефир преди три години, на Нова година нонстоп и не му стигнали 40 минути за поставяне на рекорд за Гинес. 13 хиляди поздрава прочел в ефир. Цяла вечер пил вода - поне седем литра. Накрая не можел да каже заглавието на предаването, което води. Преди опита за рекорд два дни не бил спал, тъй като бил на фирмени партита. "Като знам какъв инат съм, нищо чудно да пробвам пак", заканва се водещият.

В Пловдив диша тарикатски въздух

За Пловдив Александър казва, че това е уникален град. Той прекарва половината от времето си тук не само заради работата си. Има много приятели в града под тепетата. Ходи в един от местните ресторанти, за да хапва морски дарове.

"Хората тук са айляк. Климатът е различен във вашия град. Като вляза в Пловдив с лимузината, си свалям прозореца, за да подишам тарикатски въздух. В София има един дъх на битовизми, а тук е спокоен животът", смята бизнесменът.