Разговаря Оля Ал-Ахмед

Антон Порязов е възпитаник на последния майсторски клас на професор Стефан Данаилов в НАТФИЗ. Учил е и в актьорското студио (AMAW) на Антоний Майндл. Роден е на 5 април 1987 г. в София. Актьорът е с различни на цвят очи по рождение, кафяво и зелено. Вече се е снимал в известни холивудски продукции със звезди като Мила Йовович, Джерард Бътлър, Силвестър Сталоун, Келън Лъц и много други. Сред първите му филми са "300 Rise of an empire" и "London has fallen". Изигра инспектор Стоев в най-успешния български сериал "Под прикритие", който се продаде в над 140 страни по света. През 2017 г. участва в българския сериал "Ние, нашите и вашите" и във филма "Колата" с Грант Боулър. Изявява се в тв предаването "Маскираният певец". В новия международен тв сериал "TORQUE" като инспектор Банев си партнира с номинирания за "Оскар" Джон Савидж. Във втория сезон на "Абсентия" Антон може да бъде видян като д-р Брайън Тейлър. Снима се и във филма на Ники Илиев - "Завръщане 2", изигра главна роля (Max Donovan) във филма" COVID-20".

В свободното си време Антон Порязов се занимава със спорт. Тренировките за каскади в НСА му помагат за екшън сцените във филма на Валери Милев "Червен код". Занимавал се е с шотокан карате, има добри умения с огнестрелни оръжия. Играл е футбол 5 години в отбора на ЦСКА, ставал е национален вицешампион по тенис на маса.

- Кога разбрахте, че актьорството е вашата професия?

- Още в училище класната ни водеше на театър всеки петък и събота. Когато гледах актьорите, си казах, че искам да бъда като тези хора, които дават надежда, послания и обич на хората в салона. По киното се запалих, когато гледах „Джурасик парк“, „Гладиатор“ и „Матрицата“ в кино "Изток". Тогава разбрах, че има някаква магия, нещо неописуемо в това седмо изкуство, защото може да промени съдбата на човека.

- Как отреагираха близките Ви на вашето желание да станете актьор?

- Когато трябваше да взема решението да се откажа от работата си като мениджър за цяла Западна България на хотели, ресторанти и кафенета в една от най-големите фирми у нас, тогава моята мила майка Антоанела, светла й памет, ме подкрепи. Каза ми: "Давай сине, ще се справим". И благодарение на нея се впуснах смело в това да преследвам детската си мечта. Първата ми роля беше на гребец във филма "300 Rise of an empire" ( 300 - възходът на една империя) на Warner Brothers.

- Имате интересна фамилия - Порязов, животът порязвал ли ви е често?

- О, да! Доста пъти, но по този начин човек се изгражда по-силен. Стига да съумее да има силна воля и борбен дух.

- Учил сте в актьорското студио на Антонил Майндъл, определяно за най-доброто холивудско студио за последните пет години в Америка. Какво ви даде тази школа?

- Най-важното, което ми даде, е нови и истински приятели. На второ място, даде ми нови познания, умения, качества, тъй като този антиметод на актьорска игра, както го нарича самият Антъни Майндъл, е наистина уникален и доста различен.

Не съм бил в Америка, тя е все още моя мечта. Самото актьорско студио на Майндъл дойде в киноцентър Бояна, където се проведоха курсовете и обучението.

- На 35 години вече имате завидна филмова и театрална кариера. Коя е все пак любимата роля и филм с ваше участие?

- От театралните любима ми е ролята на Доктора от пиесата „Голямото влизане“, както и на папа Инокентий от „Кръв и власт“ по Шекспир, когато играехме на камерна сцена дипломните представления в НАТФИЗ. Също ролята на Луиджи от представлението „Няма да платим“ на Дарио Фо, което играхме в Пловдивския театър с режисьор професор Стефан Данаилов.

От филмовите любима роля ми е тази на инспектор Стоев от „Под прикритие“, сервитьорът Росен от сериала „Ние, нашите и вашите“, също така и ролята ми на агент от НСО в шоуто „Маскираният певец“. От любимите филми №1 е първият, в който участвах: „300 - възходът на една империя“, вторият - „Непобедимите 3“, а третият е „Код Лондон“ с Джерард Бътлър и Арън Екхарт.

- Какво е необходимо за един млад актьор или актриса да успеят в България или в чужбина?

- Необходимо е да вярват в способностите си, да се обкръжат с добри и позитивни съмишленици и да се трудят и борят неуморно с всички сили и да бъдат постоянни и с добро сърце.

- Доколкото ми е известно, не отказвате озвучаване на филми. Унизителен ли е дублажът за един актьор или това е също част от професията?

- За пръв път чувам подобно нещо. В никакъв случай дублажът няма как да бъда унизителен. За мен той е прекрасен, забавен и приятен. В момента озвучавам смърфовете, и конкретно Jokey, и всеки път, когато отида да дублирам, се смея и се чувствам щастлив.

- Коя бе последната ви роля за момента? Имате ли нови предложения?

- Последната ми роля беше във филма „Young woman and the sea“ на Джери Брукхаймър и Disney с режисьор Joachim Ronnin на „Карибски пирати“ и оператора на „The immigration game“ Oscar Faura. Имам други предложения, да, но за момента не мога да кажа какви са те.

- Смятате ли да останете в България или ще търсите и световно признание зад граница?

- Засега съм тук в България, но от година и половина имам агент в Англия, с когото правим големи кастинги. Един от най-големите беше за най-новия филм на DC комикс - The Flash. Така че не се знае, ако спечеля някой кастинг през агента ми дали няма да пътувам за Лондон, Америка, Мексико или някъде другаде по света.

- А как са нещата на личния фронт? Имате ли дама на сърцето?

- Винаги ще имам дама на сърцето, но към момента съм ерген. Даже наскоро излязоха няколко статии, че съм щял да бъда новият „Ерген“ във втори сезон на реалитито. (смее се). Но за момента аз лично нямам такава информация

- Как мислите, семейството и бракът пречат ли на актьорската кариера? Бихте ли се решил на такава крачка точно сега, когато набирате скорост нагоре в киното?

- Няма как човекът до теб да ти пречи. Ако е правилният, само ще ти помага и заедно ще вървите нагоре, ще се подкрепяте, даже ще се мотивирате взаимно. Тази крачка не се решава, тя или се случва или не, като цяло е работа на съдбата.

- Мечтаете ли все още или мечтите останаха в детството?

- Разбира се, че мечтая и си мисля че всеки един от нас трябва да мечтае все повече, но да превръща мечтите си и в цели, защото ако останат само мечти, то те няма как да бъдат постигнати. Две е от най-големите ми мечти, които осъществих, бяха да завърша актьорско майсторство в НАТФИЗ и след това да завърша второто си висше бакалавър по икономика и бизнес администрация в Нов български университет. Единствено ми беше много мъчно, че моята мила майка не беше тук, за да види как завършвам и двата бакалавъра, но съм сигурен че отгоре, в духовния свят, го е видяла.

- От какво Ви е страх?

- Според мен за всичко си има причина и няма нещо конкретно, от което да ме е страх, но като се замисля, от влечуги и от високо, въпреки че много обичам да летя със самолет или с балон, но ако трябва да ходя по някой мост или да погледна от ръба на някой небостъргач, със сигурност ще ме хване страх.

- Какво не бихте искал да правите в живота, а и в киното?

- Ами в живота, ако е възможно никога повече да не ми се налага да бърша прах, да режа лук или да чистя с прахосмукачката, но мисля че няма как да се случи. В киното мисля, че няма нещо, което не бих опитал. Това е едно от най-големите предизвикателства на седмото изкуство, там имаш възможността да живееш животите на своите персонажи, без да плащаш реално цената им.

- Имате ли си мото, девиз, който следвате?

- Не е само едно, може би са някъде около пет, но ще кажа първите три, които са ми любими. Майка много обичаше да ми казва: Когато водата ти стигне до брадата, горе главата!.

Второто е, че най-щастливите хора нямат най-доброто, те създават най-доброто от това, което имат. И третото е по-кратичко: Обичай, мечтай и бъди добър.

- Какво ще пожелаете на нашите читатели и на почитателите на седмото изкуство?

- Да обичат, да мечтаят, да бъдат добри и да превръщат мечтите си в цели, за да могат да ги постигнат. Да бъдат много здрави и никога, ама никога да не се предават, да се борят с всички сили с всички препятствия в живота си. И накрая им пожелавам много любов и светлина!