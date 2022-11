Скандалната миска Антония Петрова-Батинкова заля мрежата с поредна щедра доза лукс. Блондинката, която е посветила социалните си мрежи на хвалби и демонстриране висок стандарт на живот, този път се пробва да блесне и с интелект, но удари на камък.

По стара традиция Антония публикува куп снимки с едно и също описание, което означава, че дефектът в английския й се вижда в цялата фотосесия. Текстът гласи: "Mammy and daddy date night out - The Great Gatsby party!". Улисана да покаже скъпия си тоалет, Батинкова явно е забравила, че дума за майка на английски език "mammy" няма.

Както винаги, коментарите са заключени, понеже демонстрациите на звездната двойка надали се приемат толкова добре от мрежата, както на тях им се иска.