Ах, тази Николета! Превърна се в...СНИМКА

Няма скука при нея! Николета Лозанова мина в отбора на блондинките. Най-известната родна плеймейтката качи снимки в Instagram, на които се вижда, че е променила визията си.

"Is it true that blondes have more fun?" ("Вярно ли е че блондинките се забавляват повече?"), написа пловдивчанката под кадрите. Феновете й одобриха експеримента с косата й и дори я сравниха с Ким Кардашиян.