Адам Сандлър разкри как е отслабнал с 11 килограма СНИМКА

Актьорът влезе във форма благодарение на грижите на близките си.

Адам Сандлър призна, че се е отпуснал много с годините и в един момент е открил, че е натрупал излишни килограми. Тогава дъщерите му Сейди и Съни се изправили срещу 57-годишния актьор.

„Те винаги се грижат за здравето ми. Благодарение на тяхната подкрепа успях да спра цигарите, станах много по-малко нервен и свалих 11 килограма. Сега, разбира се, ми е много по-трудно да спортувам, но не искам разочаровам момичетата ми“, каза Сандлър в ново интервю, предава vesti.bg.

Gigi Hadid arriving in Sardinia, Italy, alongside Bradley Cooper and friends.



More photos: https://t.co/wyyHlWJMF8 pic.twitter.com/8N3reZUsW7