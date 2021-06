15 любопитни факта за "Приятели", които не знаете

Вече изминаха цели 10 години от излъчването на последния епизод на култовия сериал "Приятели", но ефектът от него все още не е отшумял. Историята на шестимата приятели и техните "ахмашки" изпълнения топлят ли топлят сърцата ни в студените зимни нощи и разпалват страстите в горещите летни дни, пише div.bg.

Това е и поводът с известна доза носталгия да се върнем към времената, когато с трепет чакахме поредната 30-минутна доза забавление да ни облъчи от екрана и да ви разкрием някои неизвестни факти около любимото сериалче.

1. Преди да бъде утвърдено името "Приятели", създателите на сериала разглеждали вариантите той да се казва "Веднъж в Уест Вилидж", "Приятели като нас", "Шестима за един", "Отсреща по коридора" и "Кафе Безсъница".

2. Първоначално шоуто било планирано да се съсредоточи върху четири основни персонажа - Моника, Рос, Рейчъл и Джоуи. Фийби и Чандлър трябвало да останат второстепенни герои.

3. Моника и Джоуи трябвало да бъдат основната двойка в сюжета.

4. В ранния стадий на създаването на историята сценаристите обсъждали вариант да направят Чандлър гей.

5. Оригиналният саундтрак на сериала, от времето когато той все още носил работното заглавие "Приятели като нас", е песента "Shiny Happy People" на R.E.M.

6. Легендарният оранжев диван от кафе "Central Perk" е намерен от сценографа на сериала, захвърлен в едно от мазетата на Warner Brothers.

7. Саундтракът "I’ll Be There For You" е написан от група The Rembrandts в съавторство с продуцентите на сериала Дейвид Крейн и Марти Кауфман.

8. През 1995 г. песента заема първо място в Billboard Hot 100 Airplay в течение на 8 седмици.

9. Вторият сезон на "Приятели" е единственият без специален епизод, посветен на Деня на благодарността.

10. Дженифър Анистън не може да понася култовата прическа на Рейчъл.

11. Кортни Кокс е единствената от актьорите, която не получава номинация "Еми" за ролята си в сериала.

12. Брус Уилис участва в един от епизодите безплатно. Парите, които първоначално трябвало да вземе, били дадени за благотворителност.

13. Ролята на Гюнтер първоначално не включвала реплики. Джеймс Майкъл Тейлър бил избран за образа на русолявия кафеджия, защото можел да борави с кафемашина. Той работил в кафене преди да се включи в сериала и продължил да го прави до края на 4-ти сезон.

14. Хладилникът в квартирата на Моника действително работи и е пълен с храна и вода за снимачната група.

15. Финалният епизод на "Приятели" е гледан от над 52 милиона зрители и е един от 4-те най-гледани финални епизода на сериали в истоията.