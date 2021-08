100-те най-добри сериала до 2021 г.

Направихме списък с най-добрите сериали, които определено си заслужават вашето внимание.

1.Игра на тронове (Game of Thrones), 2011 – …

Жанр: екшън, приключенски, драма

2.Приятели (Friends), 1994 – 2004

Жанр: комедия, романтика

3.В обувките на Сатаната (Breaking Bad), 2008 – 2013

Жанр: криминале, драма, мистерия

4.Шерлок (Sherlock), 2001 – …

Жанр: криминале, драма, мистерия

5.Теория за Големия взрив (The Big Bang Theory), 2007 – …

Жанр: комедия, романтика

6.Братя по оръжие (Band of Brothers), 2001

Жанр: екшън, драма, исторически

7. Наркомрежа (The Wire), 2002 – 2008

Жанр: криминале, драма, трилър

8.Семейство Сопрано (The Sopranos), 1999 – 2007,

Жанр: криминале, драма

9.Фарго (Fargo), 2014 – …

Жанр: криминале, драма, трилър

10.Бягство от затвора (Prison Break), 2005 – 2017

Жанр: екшън, криминале, драма

11. Странни неща (Stranger Things), 2016-…

Жанр: драма, фентъзи, ужас

12. Гордост и предразсъдъци (Pride and Prejudice), 1995

Жанр: драма, романтика

13. Костюмари (Suits), 2011

Жанр: комедия, драма

14. Как се запознах с майка ви (How I Met Your Mother), 2005 – 2014

Жанр: комедия, романтика

15. Смешно отделение (Scrubs), 2001 – 2010

Жанр: комедия, драма

16. Къща от карти (House of Cards), 2013 – …

Жанр: драма

17. Имението Даунтън (Downton Abbey), 2010 – 2015

Жанр: драма, романтика

18. Д-р Хаус (House, M.D.), 2004 – 2012

Жанр: драма, мистерия

19. Туин Пийкс (Twin Peaks), 1990 – 1991, 2017

Жанр: криминале, драма, мистерия

20. Особняци (Misfits), 2009 – 2013

Жанр: комедия, драма, фентъзи

21. Рим (Rome), 2005 – 2007

Жанр: екшън, драма, исторически

22. Черното огледало (Black Mirror), 2011 – …

Жанр: драма, научна фантастика, трилър

23. Безсрамници (Shameless), 2011 – …

Жанр: комедия, драма

24. Декстър (Dexter), 2006 – 2013

Жанр: криминале, драма, мистерия

25. Свръхестествено (Supernatural), 2005 – …

Жанр: драма, фентъзи, ужас

26. Остри козирки (Peaky Blinders), 2013 – …

Жанр: криминале, драма

27. Семейство Симпсън (The Simpsons), 1989 – …

Жанр: анимация, комедия

28. Наказателят (The Punisher), 2017

Жанр: екшън, приключенски, криминале

29. Наркос (Narcos), 2015 – …

Жанр: биографичен, криминале, драма

30. The Marvelous Mrs. Maisel, 2017 – …

Жанр: комедия, драма

31. Досиетата X (The X Files), 1993 – …

Жанр: драма, мистерия, научна фантастика

32. Бойна звезда Галактика (Battlestar Galactica), 2004 – 2009

Жанр: екшън, приключенски, драма

33. Разказът на прислужницата (The Handmaid’s Tale), 2015 – …

Жанр: драма, научна фантастика

34. Щитът (The Shield), 2002 – 2008

Жанр: криминале, драма, трилър

35. Викинги (Vikings), 2013 – …

Жанр: екшън, приключенски, драма

36. Синове на анархията (Sons of Anarchy), 2008 – 2014

Жанр: криминале, драма, трилър

37. Момчетата от Медисън авеню (Mad Men), 2007 – 2015

Жанр: драма

38. Хирургът (The Knick), 2014 – 2015

Жанр: драма

39. Престъпна империя (Boardwalk Empire), 2010 – 2014

Жанр: криминале, драма, исторически

40. Излъжи ме (Lie to Me), 2009 – 2011

Жанр: криминале, драма, мистерия

41. Модерно семейство (Modern Family), 2009 – …

Жанр: комедия, романтика

42. Престъпни намерения (Criminal Minds), 2005 – …

Жанр: криминале, драма, мистерия

43. Horace and Pete, 2016 – …

Жанр: комедия, драма

44. Ханибал (Hannibal), 2013 – …

Жанр: криминале, драма, ужас

45. Спартак: Кръв и бясък (Spartacus: Blood and Sand), 2010 – 2013

Жанр: екшън, приключенски, биографичен

46. Антураж (Entourage), 2004 – 2011

Жанр: комедия, драма

47. Престъпления от класа (White Collar), 2009 – 2014

Жанр: комедия, криминале, драма

48. Милиарди (Billions), 2016 – …

Жанр: драма

49. Живите мъртви (The Walking Dead), 2010 – …

Жанр: драма, ужас, трилър

50. Вътрешна сигурност (Homeland), 2011 – …

Жанр: криминале, драма, мистерия

51. Изгубени (Lost), 2004 – 2010

Жанр: приключенски, драма, фентъзи

52. Под наблюдение (Person of Interest), 2011 – 2016

Жанр: екшън, криминале, драма

53. 24, 2001 – 2010

Жанр: екшън, криминале, драма

54. Банши, Пенсилвания (Banshee), 2013 – 2016

Жанр: екшън, криминале, драма

55. Менталистът (The Mentalist), 2008 – 2015

Жанр: криминале, драма, мистерия

56. Династията на Тюдорите (The Tudors), 2007 – 2010

Жанр: драма, исторически, романтика

57. Дедууд (Deadwood), 2004 – 2006

Жанр: криминале, драма, исторически

58. Американците (Americans), 2013 – …

Жанр: криминале, драма, мистерия

59. Това сме ние (This Is Us), 2016 – …

Жанр: драма

60. Секс до дупка (Californication), 2007 – 2014

Жанр: комедия, драма

61. Стар Трек (Star Trek), 1966 – 1969

Жанр: екшън, приключенски, научна фантастика

62. Отчаяни съпруги (Desperate Housewives), 2004 – 2012

Жанр: комедия, драма, мистерия

63. Борджиите (The Borgias), 2011 – 2013

Жанр: криминален, драма, исторически

64. Зловеща семейна история (American Horror Story), 2011 – …

Жанр: драма, ужас, трилър

65. Бъфи, убийцата на вампири (Buffy the Vampire Slayer), 1996 – 2003

Жанр: екшън, драма, фентъзи

66. Големите малки лъжи (Big Little Lies), 2017

Жанр: криминален, драма, мистерия

67. Деърдевил (Daredevil), 2015 – …

Жанр: екшън, криминален, драма

68. Женени с деца (Married with Children), 1986 – 1997

Жанр: комедия

69. Щети (Damages), 2007 – 2012

Жанр: криминален, драма, мистерия

70. Офисът (The Office), 2005 – 2013

Жанр: комедия

71. Доктор Кой (Doctor Who), 2005 – …

Жанр: приключенски, драма, семеен

72. Glow, 2017 – …

Жанр: комедия, драма, спортен

73. Сексът и градът (Sex and the City), 1998 – 2004

Жанр: комедия, драма, романтика

74. Два метра под земята ООД (Six Feet Under), 2001 – 2005

Жанр: комедия, драма

75. Момичетата Гилмор (Gilmore Girls), 2000 – 2007

Жанр: комедия, драма

76. Истинска кръв (True Blood), 2008 – 2014

Жанр: драма, фентъзи, мистерия

77. Отмъщението (Revenge), 2011 – 2015

Жанр: драма, мистерия, трилър

78. I Love Lucy, 1951 – 1957

Жанр: комедия, семеен

79. Ейнджъл (Angel), 1999 – 2004

Жанр: екшън, драма, фентъзи

80. Тиранин (Tyrant), 2014 – 2016

Жанр: екшън, драма, трилър

81. Как да ни се размине за убийство? (How to Get Away with Murder), 2014 – …

Жанр: криминален, драма, мистерия

82. Развитие в застой (Arrested Development), 2003 – …

Жанр: комедия

83. Алф (ALF), 1986 – 1990

Жанр: комедия

84. Имало едно време (Once Upon a Time), 2011 – 2018

Жанр: приключенски, фентъзи, романтика

85. Оранжевото е новото черно (Orange Is the New Black), 2013 – …

Жанр: комедия, драма

86. Смолвил (Smallville), 2001 – 2011

Жанр: приключенски, драма, романтика

87. Люк Кейдж (Luke Cage), 2016 – …

Жанр: екшън, криминален, драма

88. Защитниците (Defenders), 2017 – …

Жанр: екшън, приключенски, криминален

89. Клъцни/Срежи (Nip/Tuck), 2003 – 2010

Жанр: драма

90. UnREAL, 2015 – …

Жанр: драма

91. Западен свят (Westworld), 2016 – …

Жанр: драма, мистерия, научна фантастика

92. Заразата (The Strain), 2014 – 2017

Жанр: драма, ужас, трилър

93. Момичета (Girls), 2012 – 2017

Жанр: комедия, драма

94. Короната (The Crown), 2016 – …

Жанр: драма, исторически

95. Истински детектив (True Detective), 2014 – …

Жанр: криминален, драма, мистерия

96. Народът срещу О Джей Симпсън: Американска криминална история (American Crime Story), 2016 – …

Жанр: биографичен, криминален, драма

97. Страхувайте се от живите мъртви (Fear the Walking Dead), 2015 – …

Жанр: драма, ужас, научна фантастика

98. Непорочната Джейн (Jane the Virgin), 2014 – …

Жанр: комедия

99. The Bold Type, 2017 – …

Жанр: драма

100. Шепот от отвъдното (Ghost Whisperer), 2005 – 2010

Жанр: драма, фентъзи