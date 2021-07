10 модни хита, създадени от звездите

Световете на модата и музиката отдавна са свързани творчески. Mакар да не може да се твърди коя индустрия има по-голямо влияние, истината е, че именно чрез музиката са родени някои от най-емблематичните модни визии.

Трудно е, например, да си представим „Трилър" на Майкъл Джексън, без да се сещаме за червеното кожено яке. Или пък черните кичури в русата коса на Кристина Агилера във видеото към песента "Dirrty". Някои от дрехите дори може да не изглеждат като нещо специално, като жълтата рокля от видеото към "Hold up", но в момента, в който Бейонсе я облече, носейки бейзболна бухалка в ръка, тя веднага стана емблематична.

А ето и някои от най-емблематичните и останали завинаги в модната история облекла, носени от музикалните икони на последните десетилетия.

Конусният сутиен на Мадона от Жан-Пол Готие

Много повече от моден „момент“. Новаторският конусен сутиен на Мадона насърчи поколения жени поп изпълнителки да възприемат своята сексуалност на сцената и да не се страхуват от дръзки облекла.

Британската рокля на Гери Халиуел

Прочутата дреха в оригинал била просто една къса черна рокля. Всъщност, преди да излезе на сцената, Халиуел моли сестра си да пришие кърпа Юнион Джак в предната част на роклята.

Якето на Майкъл Джексън в „Трилър“

Несъмнено един от най-емблематичните музикални видеоклипове, правени някога. Въпросното червеното кожено яке беше продадено на търг през 2011 г. за 1,8 милиона долара, а купувачът го нарича „най-великата рокендрол дреха в историята“.

Епичните рокли на The Supremes от 1967 г.

Те бяха известни с любовта си към това да съчетават облеклата си, често включващи пайети, но и до днес нищо не успява да задмине тези сребърни макси модели от 1967 г.

Бритни Спиърс в „Baby Оne Мore Time“

Облеклото на Бритни в „Baby One More Time" всъщност е изцяло нейна идея. Всички артикули за тоалета били купени от обикновен магазин и стрували общо едва 17 долара. А визията остава завинаги в историята.

Тина Търнър смая "Уембли"

Подобно на облеклото, което тя носи в музикалния клип на „What Love Got to Do With It", съчетанието от дънково яке и кожена рокля, остава запазена марка на кралицата на рокендрола. Визията на сцената на „Уембли" по време на турнето „Private Dancer" несъмнено е начинът, по който всички ние си я представяме и до днес.

Destiny's Child, музикалните награди Souce през 2000 г.

Запазена марка на Destiny's Child бяха съчетаните облекла, но с малки вариации, така че всяка от тях да запази индивидуалността си. Този път те се появиха на червения килим с кристални бралети, съчетани с разкроен панталон за Мишел, къси панталони за Кели и минипола за Бионсе.

Емблематичната прическа на Ейми Уайнхаус

За разлика от колегите си в музикалния бизнес, Ейми Уайнхаус залагаше не толкова на дръзко облекло, колкото на емблематичните си прическа и грим. Топираната коса с голям обем, съчетана с панделка или диадема и дебела черна очна линия е визията, с която си спомняме Ейми Уайнхаус.

Риана на наградите CFDA през 2014 г.

Този тоалет определено постави началото на редица подобни „рисковани тоалети“ на червения килим. Вдъхновена от Кейт Мос, изцяло прозрачната рокля, покрита с камъни, е един от най-запомнящите се тоалети на изпълнителката.

Превръзката за око на Дейвид Боуи

Емблематичната превръзка за око, носена от Боуи, всъщност е щастлив инцидент. Той признава, че за първи път сложил превръзката по време на интервю, защото имал конюнктивит. Видът толкова му харесал обаче, че след това включил превръзката в сценичното си облекло.