Новото хилядолетие започна с голямо недоверие. Всякакви конспиративни теории гласяха, че краят на света е все по-близо. Сякаш с началото на 21 век започна и масовото навлизане на дигиталните технологии в ежедневието ни. Това повлия и на световната музика – китарите и барабаните отстъпиха място на електронните звуци. Първата декада на хилядолетието беляза кулминацията на поп музиката.

Дойде милениумът, Новата година е най-големият празник като тя е посрещната с пищни тържества. У нас се появява първата частна телевизия – БТВ, а междувременно Джордж Буш става президент на Щатите. Руската подводница „Курск“ потъва в Баренцово море и 118 души на борда загиват. Откриват се Олимпийските игри в Сидни. На музикалната сцена „латино“ китаристът Карлос Сантана прави не едно, а цели две хитови парчета – Smooth и Maria,Maria. Все по-голяма популярност набират поп рок (софт рок) групи като Savage Garden и 3 door down. Destiny's Child също имат добри попадения. През новото хилядолетие българската музика преживява катарзис и в първите години редица стойностни музиканти издават някой от най-великите БГ песни. По това време се появява и групата D2, чието „Ледено момиче“ е хитът на 2000-та година.

През 2001-а Майрософт вдигат летвата много високо, като създават Windows XP. У нас всяко едно дете е запален по нова мания – Световната кеч федерация. Безспорно събитието, което промени света е атентатът срещу Световния търговски център в Ню Йорк. Музиката през тази година е разнообразна и „всеки слуша всичко“. Две песни се открояват повече от другите. Shaggy с It wasn’t me и отново Destiny's Child със Survivor. Като номер едно ние ще „дадем път на дамите“. У нас хитовият дует Каризма изпява „Рискувам да те имам“.

Особено значими събития през 2002 липсват. Все пак тогава за пръв път се провежда Световно по футбол в Азия, като Бразилия го печели за рекорден 5-и път. Наводнения причиняват щети за милиони и вземат множество жертви в Централна Европа. В музикалния свят за пръв път се появява Шакира, а „нео метъл“ групата Linkin part пускат In the end. Pink също е във вихъра си, но на първо място са рокаджиите Nickelback и How You Remind Me. На родната сцена най-доброто е група „ТЕ“ и песента „Различен“.

Годината 2003, за разлика от предходната, се отличава с множество исторически събития. За съжаление повечето от тях са трагични. Совалката „Колумбия“ се разпада минути преди кацне в Тексъс. Убит е Зоран Джинджич, а в Ирак е заловен Саддам, с което се слага край на режима му. Извършени са множество терористични атаки, особено в Русия и Турция. Междувременно "Конкорд" извършва последния си полет. Отново хип-хоп музиката е на мода. R. Kelly, Beyoncé и Jay-Z, както и Шон Пол са истински хитмейкъри. 50 cent е на върха с песента In da club. В България най-слушан е Руши Виденлиев с динамичното италианско парче Il Ritmo Del Mio Cuore.

2004-а е почти като миналата – много атентати и земетресения по целия свят. В същата година се създава Фейсбук. България става пълноправен член на НАТО. A, във военна болница в Париж умира палестинският лидер Ясер Арафат. Модата на музикалната сцена продължава да се диктува от рап изпълнителите. Ъшър избухва с две песни – Yeah! и Burn. Linkin park правят най-големия си хит – Numb. По същото време един млад бунтар на име Адам Лавин създава Maroon 5, а This love е най-готиното парче за 2004-а. Интересното е, че мнозина предричат мимолетна слава за бандата, но тя е актуална и днес, като през годините те записаха някои „вечни“ парчета. У нас Нина Николина с „Ти“ е песента на годината.

Какво да кажем за 2005 година, като през нея не се случва почти нищо. Сондата Хюйгенс се приземява на Титан, най-големият от спътниците на Сатурн. У нас има парламентарни избори и БСП ги печели. В Ирак също се провеждат демократични избори – първите от повече от половин век. В музиката се наблюдава леко отстъпление на рапърите за сметка на женските поп певици. Тогава за пръв път започва да се говори за Рияна, а Марая Кери, Гуен Стефани и Кели Кларксън са най-котиращите се изпълнителки. Greenday пускат Boulevard of Broken Dreams. Роб Томас също избухва с готино парче - Lonely No More. Призът за номер едно отива при The Pussycat Dolls и Busta Rhymes с Don’t cha. Техни подгласници са Black eyed peas – My humps. На родна земя е много сладко, защото всеки слуша „Шоколад“ на група Остава.

През 2006-а се провежда Световно по футбол в Германия, италианците го печелят. Саддам е екзекутиран, като това се предава по телевизията. За първи път български отбор се класира в груповата фаза на Шампионската лига – ПФК Левски (София). В последния ден от годината биват затворени III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“. На музикалната сцена е „манджа с грозде“ – рапъри, латиноси, поп изпълнители и рокаджии. Шакира и Wyclef Jean пускат песента Hips Don't Lie, а Нели Фуртадо и Timbaland „отвръщат“ с Promiscuous. Red hot chili peppers показват, че рокът е жив, Dani California е песента на 2006-а. Каризма сякаш за сбогом изпяват „Минаваш През Мен“. По същото време Ъпсурт съживяват рапа у нас с „3 в 1“.

Годината 2007-а е много съдбоносна за България. Държавата ни става членка на Европейския съюз, заедно с Румъния. След дълги години на мъчения, медицинските ни сестри биват освободени от Либия. Провежда се най-масовата в историята на България учителска стачка, с искане за по-високо заплащане в сектора на образованието. Далеч по-спокойно е в света на музиката. Фърги пуска Big Girls Don't Cry, Нели Фуртадо - Say It Right. Повечето хитове през тази години са баладични – Beyoncé – Irreplaceable. Има една песен, която е над всички – Umbrella и Рияна & Jay-Z. В България за съжаление по това време отново започва упадък на музиката.

През 2008-а Фидел Кастро се оттегля от поста Президент на Куба, след като близо 50 години изпълнява тази длъжност. Президента Путин пристига на посещение в България. Провеждат се Игрите в Пекин. Обявена е независимостта на Косове. За пръв път тъмнокож става президент на САЩ – Барак Обама. В музикално отношение хип-хоп стилът отново взима връх. Рияна прави хит след хит, а по това време изгрява звездата на Крис Браун, с когото са гаджета. Kid Rock се отличава с хипарското парче All Summer Long. Flo Rida и T-Pain с песента Low са най-слушаните за годината. През 2008-а българската песен „Вода“ на Елица и Стунджи е абсолютен топ.

Последната година от първата декада на новото хилядолетие е тежка за света на музиката – „Кралят на попа“ Майкъл Джаксън умира. Русия спира газта на Украйна. Нараства напрежението по Ивицата Газа. У нас се пръв път се провеждат избори за евро парламент, а месец по-късно и парламентарни избори, спечелени от ГЕРБ. На музикалната сцена почти всички събития са свързани със смъртта на Краля. Хитово е парчето I Know You Want Me на Pitbull. Lady Gaga също се появява на сцената с Poker face. Beyoncé пък изпява една от най-сватбарските песни – Single ladies. На върха са Black Eyed Peas и I Gotta Feeling. У нас, вече като „соло“, Миро изпълнява „Губя контрол“.