"Златен винил": Кои бяха най-слушаните песни през 90-те?

Поредицата на „Марица“, която проследява музикалните хитове през години, продължава с най-слушаните песни през 90-те години. Последната декада на 20 век е изцяло под звездата на хип-хоп музиката. Рок музиката е изцяло в миналото, а момчешките групи става все по-популярни.

През 1990 година ГДР и ФРГ се обединяват в единна Германия. У нас избират първия демократичен президент – Желю Желев и масови безредици водят до подпалването на Партийния дом. На музикалната сцена също е горещо - Шинейд О'коннор изпява Nothing Compares 2 U, а Алана Маелс Black Velvet. Bon Jovi са в подножието на върха с типичното американско рок парче – Blaze of glory, безспорните номер 1 са Roxette с It Must Have Been Love. В България по това време на никой не му е до музика. Все пак се върти песента „Градът“ на ЕРА – първата траш бг група. Един доста спорен експеримент.

Годината е 91-а Седмото Велико народно събрание приема настоящата Конституция на Република България. СССР окончателно се разпада, като Горбачов подава оставка. Музиката през тази година е по-скоро баладична. Хитовете са Stevie B - Because I Love You и Bryan Adams с (Everything I Do) I Do It for You. Все пак ние поставяме на първо място „ню уейв“ парчето на REM – Losing my religion. Длъжни сме да споменем London beat - I've Been Thinking About You, тази песен и до днес се пуска от DJ-ите по „ретро“ партитата. В България по това време, както политиката така и музиката са доста странни. „Мелодия на годината“ става „Векът на любовта“ на група Медикус на Коцето Калки.

92-а е интересна година. Президентът на Русия Борис Елцин обявява, че американските градове вече не са прицел на руските ядрени ракети. Подписва се договорът от Маастрихт, с който се създава ЕС, в сегашния му вид. Провежда се Европейското по футбол в Швеция, а Дания става шампион по много куриозен начин. „Червения динамит“ въобще не се класира на финалите, но ФИФА решава да извади Югославия, заради войната, така датчаните от плажовете са принудени да отидат и да играят футбол. Те пък вземат, че печелят. На музикалната сцена е много горещо – Джако пуска песента Black or White. House of Pain забиват с Jump around, Boyz II Men с End Of The Road, а Джордж Майкъл и Елтън Джон Don't Let The Sun Go Down On Me. Guns тъкмо да докоснат върха с November rain, но няма по-големи от най-големите в алтернативния рок – Red Hot Chili Peppers и Under the bridge. На родна земя звездата е Георги Христов.

През 1993 Чехословакия се разделя на Чешия и Словакия. Бил Клинът става 42-я президент на САЩ. Майкрософт пускат първия си уиндоус. В музикално отношение годината е рапърска. Snow се котират с Informer, а също изгрява звездата на Dr. Dre. SNAP! пускат "Rhythm Is a Dancer". 2pac и Cypress Hill също диктуват модата. Логично номер 1 е песен в същия стил - Whoomp! (There It Is) на Tag Team. У нас все повече сили набира лекият жанр – поп-фолк.

94-а, стигнем ли до нея няма българин, който да не се сети за онова „лудо американско лято“. „Модерният ляв“ поразяваше противниковите врати наред и само онзи… Жоел Киню отне мечтата на нашите момчета. По улиците беше като революция – москвичи, лади и всеки с знаме в ръка, порядъчно подпийнал. Каква музика звучеше тогава, освен химна разбира се? Селин Дион изпя The Power of Love, а Елтън Джон, песента от „Цар Лъв“. Общо взето цялата музика беше балади и хип-хоп. Имаше обаче едно шведско дуо, което колкото и песни да пуснеше, те ставаха хитове – Ace of Base. All That She Wants безспорно е хитът на 94-а. У нас освен „чака-рака“ има и една маргинализирана сцена, на която остават да пеят по-стойностните изпълните, Васил Петров е един от тях.

Преполовяваме декадата и стигаме до 95-а. Годината не е много богата на значими световни събития. Майкрософт пускат Windows95, който си е цяла революция. У нас все повече започва да се усеща политическата и социална криза. Тенденцията в световната музика се запазва и рапърите диктуват модата. Here Comes the Hotstepper на Ini Kamoze е едно от добрите парчета. Annie Lennox с No More I Love You's малко разнообразява стила. Но все пак кралят е един – Кулио и Gangsta's Paradise. Трябва да споменем, че Брайън Адамс също вади не лоши песни през тази година, но те са в неговия си баладичен курс. Веско Маринов с „Горчиво вино“ става последният победител в „Мелодия на годината“. „Ключ от чужда стая“ на Илия Ангелов също е от златните песни на 90-те.

През 96-а за първи път компютър побеждава Гари Каспаров на шах, а в Атланта са открити Олимпийските игри. В нашата родина положението е трагично – Жан Виденов подава оставка, Андрей Луканов е убит пред дома си. В света на музиката е много шарено и танцувално – Los del Rio – Macarena. Тази песен не е златен, а направо си е платинен хит, сигурни сме, че в момента си мислите за танца. Другите по-водещи парчета са Tracy Chapman - Give Me One Reason, 2pac – California love и рокаждиите от Oasis, които изкараха Wonderwall. У нас на никой не му е до музика.

През 1997 политическата криза у нас бушува с все по-голяма сила. Петър Стоянов става президент, Иван Костов – министър-председател. Въвежда се валутният борд. Има и гангстерска война. Светът е потресен от гибелта на Принцеса Даяна. Точно в този ред на мисли песента, която най-много се „върти“ по радиа и телевизии е Candle in the wind на Елтън Джон. Хип-хоп вълната пък продължава да бъде на мода. На сцената изгряват и т.нар. „момчешки/дамски групи“. Backstreet boys и Spice girls са ярък пример точно за това. Песента на последните – Wannabe остава в подножието на върха на класацията.

Годината е 1998, Франция печели Световното, а нашите падат с 6:1 от Испания, като по този начин се слага и краят на златното ни поколение. Това е и последното участие на България на Световно първенство. През същата година бива основана компанията Гугъл, без която едва ли тази класация щеше да я има. За първи път стартира и популярното предаване „Стани Богат“. Годината не е много благодатна откъм запомнящи се песни, нито у нас, нито по света. Destiny's Child имат готини парчета, Ъшър също е сред слушаните рапъри. Ако трябва да изберем номер едно, то това ще е Everybody (Backstreet's Back) на Backstreet boys. През 98-а излиза филмът „Армагедон“, а с него и саундтракът на Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing. На родната сцена, Слави и неговият бенд възпяват позабравени патриотични песни. А, по случай Световното правят „Франция, здравей“.

Последната година на 20 век и на хилядолетието мина под знака на конспирациите. Предричаха, че тогава идва краят на света и компютрите нямали по нататъчни дати в календарите си. Уго Чавес се прочу като революционер. НАТО предприе ударите над Югославия. Годината може би беляза края на Хип-хоп вълната и настъплението на Поп музиката. Кристина Агилера с Genie in a Bottle, Шер с Belive. Впрочем в тази песен за първи път се използват компютърни ефекти на гласа, нещо което днес се е превърнало в практика. Рики Мартин изпява "Livin' la Vida Loca", но едва ли има девойка, която не е подражавала на Бритни Спиърс. Именно ...Baby One More Time е хитът, с който затваряме хилядолетието и тазседмичната ни класация.

През следващата седмица ще разгледаме златните парчета на новото хилядолетие.