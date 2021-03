Защо настъпи ерата на кавърите в световната музика?

Световната пандемия нанеси тежки щети на всеки един отрасъл, като музиката също не е изключение. В последните години, на сцената се котираха различни тенденции. Първо на мода бяха „латиносите“, които „бълваха“ хит след хит. Despacito и песните на Maluma се превърнаха най-слушаните в Youtube. Последва хип-хоп вълна от млади изпълнители – Cardi B, Drake, DJ Khaled и други. Този жанр действително се превърна в любим за тийнейджърите. През 2019 година пробив направиха и т.нар. К-поп (корейски поп) групи. Техния стил се отличаваше с „крещене на неразбираем език“ и многоцветен реквизит в електриковата гама. И така настъпи 2020 година, а с нея започнаха безкрайните локдауни. Все по-често можем да чуем оплаквания от световните изпълните, че е невъзможно да се твори в настоящите времена. От една страна е предизвикателство да се заснеме клип или да се запише песен, като се спазват всички противоепидемични мерки. От друга някак си е невъзможно да намериш вдъхновение за някое супер танцувално парче, след като болниците са препълнени.

Разбира се, в комерсиалния свят, в който живеем, създаването на музика основно цели да постигне печалба от концерти, „лайфове“ и други. По време на пандемия това е почти невъзможно. Все пак на някой от по-хитрите изпълнители им хрумна идеята да „изтупат от нафталина“ позабравени хитове, като им направят актуално-звучащи аранжименти. По този начин певците все пак напомняха за себе си, а слушателите си спомниха с умиление за някой от най-емблематичните парчета.

Ще разгледаме първо успешните опити за „прераждане“. Ейва Макс е американска поп певица. Преди време изкарва едно хитово заглавие Sweet but Psycho, което достига до номер едно в 26 страни. Тя много често е сравнявана с Lady Gaga. Ейва прави многократни опити да пробие и точно когато успява, започва световната пандемия. Тя, или нейните продуценти, се сещат за песента Around the world на ATC от 2000 година и решават да направят по-бърз и дискотечен кавър. Определено опитът си заслужава и My Head & My Heart на Ейва Макс постига добър резултат.

Мнозина си спомнят немския диджей ATB, който през 99-а ни разби с песента 9PM (Till I Come). Популярният китарен акорд стана запазена марка на ATB. В началото на тази година той, заедно с по-младите си колеги Topic и A7S. Решават да възродят песента, като този път включват вокали, вдигат „бийта“ и правят по-модерно звученето. Спокойно можем да кажем, че тази „очаквано добра комбинация“ към момента е хитът на 21-ва година.

Отново замесени са германци – twocolors. Това никому известно електронно дуо решава тотално да смени концепцията на хита от 96-а – Lovefool на Cardigans. Новата версия е по-динамична с много дълбоки бийтове. В общи линии е запазено само заглавието и текста. Twocolors имат над 40 млн. гледния в Youtube, като техният кавър става номер едно в Източна Европа и Русия. Определено интерпретацията минава за много добра.

Англичанката RAYE е сред новата вълна млади изпълнители, жадни за слава. Тя прави няколко успешни проекта с Давид Гета и Джакс Джонас. След като пандемията спира концертната и дейност, заедно с Rudimental решават все пак да „поддържат огъня“. Тяхното парче се казва Regardless и е заимствано от Rapture на iiO. Текстът е изцяло променен, но ритъмът и мелодията са същите като оригинала. Трябва да се отбележи, че песните на RAYE са доста многопластови и имат интересно звучене, но е трудно да се определи дали спадат към диско или радио музиката. Певицата така и не съумява да направи истински световен дискотечен хит.

Има две песни, които добиха спорна популярност. Става въпрос за кавърите на Rasputin и What's Love Got to Do with It. Тези златни хитове на диско легендите Boney M и Тина Търнър, бяха ремиксирани чисто "формално". Разлика с оригиналите почти няма, добавени са само вяли бийтове и звученето е просто „разлято“. Опитите наистина са крайно неуспешни и гледаемостта им го показва.

Тенденцията за създаване на кавъри на популярни песни, по-скоро има за цел „отчитане на някаква дейност“ от страна на изпълнителите. Все пак има някои много добри попадения, предвид трудностите от световната пандемия. Нужно е да отбележим, че все пак има една много успешна вълна от авторска музика, която не спира да изненадва. Руската „денс“ сцена постоянно достига нови висини. Пример за това са изпълнители като Zivert, която нагледно показа на света, че на изток също се прави качествена музика.