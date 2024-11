Защо Матю Макконъхи отказа роля за 15 млн. долара ВИДЕО

За повечето хора идеята да откажат подобна сума пари би изглеждала абсурдна. Но холивудската звезда Матю Макконъхи има основателна причина за това решение.

В интервю за подкаста Modern Wisdom, 55-годишният актьор обсъди своята кариера и как парите не винаги са водещият фактор за успех.

"В момента парите и славата обобщават определението за успех. Който има повече, той е победител.“, сподели Макконъхи.

