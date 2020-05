За първи път: Пандемията обедини 20 кино фестивала

Създадената от Робърт де Ниро Tribeca Enterprises ще ни покаже по YouTube за 10 дни шедьоврите, които шестваха от Кан до Карлови Вари.

За пръв път в историята на седмото изкуство различни кинофестивали се съюзяват, за да създадат първия по рода си We are one: A global film festival, който ще се проведе безплатно в десетдневен срок във видеоплатформата YouTube.

Идеята е вдъхновена от ограничението хората да гледат филми в киносалоните или да присъстват на международните фестивали заради пандемията от COVID-19.

Новината бе съобщена от YouTube и компанията, стояща зад филмовия фестивал „Трибека“ - Tribeca Enterprises. Фестивалът ще започне на 29 май и ще продължи десет дни - до 7 юни включително. Всички ленти ще се качват в YouTube канала на We are one и ще се гледат напълно безплатно. Засега компанията държи в тайна кои заглавия ще се излъчат, но се очаква те да са нови, чиято премиера още не е настъпила, а не тези, които са били анулирани заради извънредното положение в света.

„В нашата индустрия винаги се говори за силата на филмовото изкуство и как то подпомага за вдъхновението и обединението на хората отвъд границите и различията, за да помогне за изцелението на света. Целият свят се нуждае от изцеление в момента“, казва Джейн Розентал, изпълнителен директор на Tribeca Enterprises.

Tribeca Enterprises е мултиплатформена сюжетна компания, създадена през 2003 година от Робърт де Ниро и Джейн Розентал. Тя предоставя на артистите възможност да разширят публичния интерес към тяхната работа и увеличаване на достъпа на потребителите, които да се докоснат до независимото кино и медии, както и на многото сътворени от творците истории.

В We are one ще можем да избираме от разделите пълнометражен филм, документален филм, анимация, късометражни филми, музика, комедийни шоута и разговори. Пълният график със заглавията ще бъде публикуван, когато събитието наближи, а всеки фестивал ще изгради собствена програма.

Те са фестивалите в Кан, Ню Йорк, Венеция, Берлин, Лондон, Сан Себастиан, Токио, Международният анимационен филмов фестивал в Анеси, филмов фестивал „Сънданс“, Интернационален филмов фестивал и награди Макао, Международен филмов фестивал в Маракеш, фестивала на Йерусалим, Мумбай, Сидни, Гуадалахара, Международен филмов фестивал в Карлови Вари, в Локарно, в Сараево, Торонто и разбира се, филмовият фестивал „Трибека“.

С интересни очаквания сме за австралийското участие в инициативата. В самото ДНК на фестивала в Сидни ляга философията и вярата, че художниците и творците имат силата да събират хората и да създават смислени връзки - връзки между поколенията, исторически връзки, дори религиозни.

Любопитно ще е и азиатското кино. Японските ленти наблягат изключително много на традиционната история на страната, обвързани с източните традиции и митологии, ала също така са изключително силни и в модерното, с прочит към бъдещето, кино.

Въпреки че видеата ще са със свободен достъп, в YouTube канала на фестивала ще могат да се правят дарения. Ще се излъчват и реклами, а всички събрани средства от последните ще отидат за специално създадения фонд за борба с COVID-19 на Световната здравна организация и за подпомагане на регионални усилия.

Дали този дебютен проект ще се разшири още повече? Дали ще постави основите на нов вид киноиндустрия и сътрудничество между отделните нации? Дали ще стопи границите на Холивуд и ще покаже, че в останалите континенти също се създава качествено изкуство, може би дори по-качествено? Предстои да разберем точно на 29 май.