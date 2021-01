Whitesnake издават албум с ремикси на най-добрите си блусове

Нов албум с най-добрите блус песни на Whitesnake предстои да излезе през втората половина на месец февруари. Рок гигантите се връщат към звученето, което ги превърна в мега звезди, обичани по цял свят от поколения. Албумът носи името „The Blues Album“ и представлява третата и последна част от трилогията „Red, White And Blues“.

Ще включва 14 песни от музикалната продукция на групата, записана в периода 1984-2011 година, както и бонус траковете „If You Want Me“ от концертът Live … in the Shadows of the Blues от 2006-а и „River song” от самостоятелния албум на Дейвид Ковърдейл „Into the Light”.

„Блус музиката за мен е красив свят, който описва емоциите по-добре от всичко – тъга, самота, празнота, но също така радост, празник, любов и сексапил“, пише Ковърдейл.

Версиите ще бъдат ремастерирани и донякъде ще се различават от оригиналите. Вече е пуснат и един от сингълите - „Steal Your Heart Away“.