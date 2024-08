Vrani Volosa подгряват концерта на Ihsahn на Античния

Vrani Volosa, една от най-силните и утвърдени банди на българската метъл сцена, ще има честта да открие концерта на Ihsahn на 22 септември в Пловдив. Събитието е част от трите интензивни дни на рок и метъл (20, 21 и 22 септември), през които в Античен театър ще се изявят Mono INC, Pain of Salvation, Klone, Me and My Devil.

Vrani Volosa са група с утвърдено име в родната сцена. През двадесетгодишната си история, те вървят с премерени стъпки, следвайки свой собствен естествен прогрес. Те имат идентичност и разпознаваемо звучене, а концертните им изпълнения носят особена атмосфера. Музиката на Vrani Volosa може да се определи като епик метъл, към който има дарк и паган елементи.

От старта си през 2003 г. до днес, формацията от Бургас с постоянство и без колебание е попълнила дискография от пет албума и е навъртяла концертен актив в страната и чужбина, подбирайки грижливо събитията, на които участва. Някои от тях са с банди като Orphaned Land, Pungent Stench, Skyclad, Rotting Christ, Balfor, Raventale, Harmasar, Infected Rain, Blaze Of Sorrow, Celelalte Cuvinte и други. И ако това не е достатъчно за оценката на големите в жанра, да припомним, че именно Vrani Volosa са избор за подгряваща група на ирландските паган/блек легенди Primordial при всяко от техните гостувания у нас.

Последното творение на Vrani Volosa е дългосвирещият опус "Woods Mountains Skies". Представянето му на живо ги заведе на места и сцени в страната, на които не бяха свирили преди. Това беше ново за тях, но не и могъщите двучасови концерти, които белязаха тази обиколка. Междувременно, сингълът „Cure For A Dangerous Sickness“ от това последно издание на групата достигна първо място в класацията „Reynaers Top 30“ по радио Z-Rock.

Настоящият състав на Vrani Volosa включва: Кольо Желязков – китара, Александър Христов – бас, Кристиян Димитров – барабани, Петър Йорданов – китара, Христо Красимиров – вокали. Дискографията им съдържа: "Where The Heart Burns" (Corvus Records, 2005), "Heresy" (Corvus Records, 2010), "Sailor Song" DVD (Corvus Records, 2012), "Amongst The Loneliest Of Waves" (Red Sunrise Records, 2018), "Woods Mountains Skies" (Red Sunrise Records, 2023).

Публиката може да очаква нещо наистина специално. Билетите вече са в продажба в системата на Eventim, като меломаните могат да си осигурят достъп до всяка от вечерите поотделно или да изберат тридневен билет за пълното музикално преживяване.

Концертите са част от културния календар на община Пловдив.