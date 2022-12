Вижте програмата в LUCKY Дом на киното по празниците

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com и boxoffice.bg

* Премиера

3D очила – 2 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли

23.12 /петък/

(c) 15:30 ч МЕНЮТО (10/9лв)

16:15 ч БЕЗКРАЙНОСТТА (7/6лв)

16:30 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

(c) 17:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:30 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (9/7лв) *

20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (9/7лв) субтитриран

(c) 21:00 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (10/9лв) *

21:15 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

24.12 /събота/

(c) 10:45 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

11:00 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (8/6лв)

12:30 ч В ОЧАКВАНЕ НА БОДЖАНГЪЛС (7/6лв)

12:45 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (9/7лв) *

(c) 13:00 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

14:45 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (9/7лв) субтитриран

15:00 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

(c) 16:15 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (10/9лв) *

25.12 /неделя/

11:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

(c) 11:15 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (10/9лв)

12:30 ч ДОКТОР НА ПОВИКВАНЕ (7/6лв)

13:00 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (8/6лв)

(c) 13:15 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв) *

14:15 ч Ф 1.618 (7/6лв)

14:45 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (9/7лв) дублиран

(c) 15:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

16:30 ч ЛЪЖЕЦЪТ (7/6лв)

(c) 17:00 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:30 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) *

18:45 ч БЕЗКРАЙНОСТТА (7/6лв)

(c) 20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

20:45 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

21:00 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) (

26.12 /понеделник/

(c) 11:00 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв)

11:15 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (8/6лв)

12:30 ч ЛЪЖЕЦЪТ (7/6лв)

(c) 12:45 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв)

13:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (9/7лв) *

14:15 ч Ф 1.618 (7/6лв)

14:45 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D (9/7лв) дублиран

(c) 15:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

16:30 ч ДОКТОР НА ПОВИКВАНЕ (7/6лв)

(c) 17:00 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:15 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

18:30 ч МЕНЮТО (8/6лв)

(c) 20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

20:45 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) *

21:00 ч В ОЧАКВАНЕ НА БОДЖАНГЪЛС (7/6лв)

27.12 /вторник/

(c) 11:15 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (10/9лв)

11:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (9/7лв) *

12:45 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

13:00 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (8/6лв)

(c) 13:15 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв)

14:45 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (9/7лв) дублиран

(c) 15:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

(c) 17:00 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:30 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) *

18:45 ч БЕЗКРАЙНОСТТА (7/6лв)

(c) 20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

20:45 ч Ф 1.618 (7/6лв)

21:00 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) *

28.12 /сряда/

11:00 ч НУ, ПОГОДИ: ВАКАНЦИЯ (8/6лв)

(c) 11:15 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв)

12:30 ч ЛЪЖЕЦЪТ (7/6лв)

13:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 3D (9/7лв) *

(c) 13:15 ч ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА И ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА (10/9лв)

14:15 ч В ОЧАКВАНЕ НА БОДЖАНГЪЛС (7/6лв)

14:45 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D (9/7лв) дублиран

(c) 15:00 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

16:30 ч ДОКТОР НА ПОВИКВАНЕ (7/6лв)

(c) 17:00 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:15 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

18:30 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (8/6лв) *

(c) 20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

21:00 ч МЕНЮТО (9/7лв) *

21:15 ч БЕЗКРАЙНОСТТА (7/6лв)

29.12 /четвъртък/

(c) 15:30 ч МЕНЮТО (10/9лв)

16:30 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (11/10лв) *

16:45 ч ИДИОТСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК (7/6лв)

(c) 17:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (11/10лв) субтитриран

18:30 ч КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 2 3D (9/7лв) *

19:30 ч NORTH (10/8лв) Гости – екипът на филма

20:30 ч АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR (9/7лв) субтитриран

(c) 21:00 ч I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (10/9лв) *

21:15 ч В ОЧАКВАНЕ НА БОДЖАНГЪЛС (7/6лв)