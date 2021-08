Вижте чудовищните хонорари на холивудските звезди

Преди десетилетие холивудските звезди знаеха, че мястото им в Първа лига е защитено, когато филмът им оглави боксофиса. Днес успехът може да бъде измерен чрез гледания в Netflix или неясно съобщение за пресата, рекламиращо популярността на филма в HBO Max, пише сп. „Варайъти“.

Дигиталната революция може да е променила нещата драстично, но не губете сън заради финансовите отчети на любимите си актьори. Филмовите звезди продължават да получават големи заплати за задълженията си и често могат да печелят много повече, като оставят големия екран зад себе си и се гмуркат с глава в стрийминга.

Заплатата от 20 милиона долара на филм е стандарт за най-добрите таланти от 1996 г., когато Джим Кери смая Холивуд, спечелвайки тази сума за своята мрачна комедия “The Cable Guy“.

Това число все още е водещото при филми, направени за кинопремиери, включително предстоящи проекти с участието на Сандра Бълок (“The Lost City of D” на Paramount), Брад Пит („Bullet Train“ на Sony) и Крис Хемсуърт (“Thor: Love and Thunder” на Дисни). Но нещата вървят надолу. Крис Пайн ще спечели близо 11,5 милиона долара за франчайз на Paramount “Dungeons and Dragons”, а Робърт Патинсън взе 3 милиона долара за своето изпълнение в „The Batman“.

Преди пет години много от тези плащания щяха да бъдат върха. Сега те са джудже в сравнение с богатствата, предлагани от Netflix, Amazon и други стримери.

Даниел Крейг , например, тръгва на север със 100 милиона долара благодарение на поразителната продажба на две продължения на „ “Knives Out” на Райън Джонсън. Неговият неочакван резултат може да се дължи на факта, че Netflix компенсира филмовите звезди за прогнозираното участие в боксофиса, което биха пожънали, ако филмите им се пуснат изключително в кината.

Новото уравнение създаде експоненциално по -високи авансови заплати, включително 30 милиона долара за Дуейн Джонсън, който да участва в придобиването от Amazon Studios на ваканционното си приключение „Red One“, което може да се увеличи до 50 милиона долара; 30 милиона долара за Леонардо Ди Каприо и 25 милиона долара за Дженифър Лорънс в комедията за бедствие на Netflix-Адам Маккей „ “Don’t Look Up”; 25 милиона долара за Джулия Робъртс за трилъра „ “Leave the World Behind “ kd Netflix; и приблизително 20 милиона долара за Райън Гослинг в шпионския трилър на Netflix „The Gray Man”, включително бонус за много снимки.

Икономиката на новата сделка също създаде главоболия на студия като Warner Bros., чието решение да пусне цялата си филмова листа през 2021 г. по HBO Max и в кината едновременно предизвика бунт на таланти. Дензъл Уошингтън и Уил Смит спечелиха по 40 милиона долара за съответните си заглавия от WB “The Little Things” и “King Richard”, казват запознати пред „Варайъти“. Киану Рийвс също ще получи „нещо отгоре“ към 12 милиона до 14 милиона долара, които е спечелил за предстоящата "Матрицата 4".

Една от единствените звезди, които се радват на най -доброто от двата свята, е Том Круз. Актьорът е сред шепа традиционни филмови звезди, които изискват първи долар бруто за своето участие, което означава, че Круз получава заплата, преди студиото му да спечели и стотинка от билети.

Това му дава право на десетки милиони долари в бонуси, след като се постигнат определени етапи от боксофиса през живота на филмите му. Той печели 13 милиона долара авансов актьорски хонорар в тазгодишния „Top Gun: Maverick“ от Paramount, но сумата ще стане много по -висока, ако филмът е хит.