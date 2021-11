Великаните АББА издадоха албум след 40 години

Шведската група ABBA се завръща днес с нов албум, озаглавен "Voyage", и предстоящо виртуално шоу, предаде Франс прес, цитиран от "Монитор".

След 40-годишно мълчание диско-поп легендите поставят последните щрихи на концерт на дигитални аватари, който ще се състои в Лондон догодина. С множеството си хитове, преминали въпреки очакванията през всевъзможни тенденции, ще успее ли да се завърне квартетът към върховете от своята младост?

От фактическата им раздяла в края на 1982 г. - година след излизането на последния им албум "The Visitors" (1981), Агнета, Бьорн, Бени и Ани-Фрид (акроним АББА) не са издавали песни и не са окачвали в съблекалня прословутите си кичозни костюми.

След години на спекулации вестта, че АББА се завръщат с нов албум и виртуално шоу, дойде в началото на септември. Съставен от десет песни, "Voyage" е непредвиден плод на проект, по който групата работи от години: концерт на "революционни" дигитални аватари, които трябва да изместят "остарелите" холограми, процъфтяващи през последните години в света на музиката.

Някои аспекти остават загадка, но едно нещо е ясно: ще чуем да пеят днешните АББА и те са тези, които ще командват движенията на "АББАтарите". Последните обаче ще ги представят с физическия им вид от 1979 г.

Именно чрез подготовката на този проект в партньорство с компания за специални ефекти на бащата на "Междузвездни войни" Джордж Лукас - често забавян от технически трудности, а след това и от Ковид - се ражда идеята да правят музика заедно. Още през 2018 г. АББА потвърдиха слуховете за завръщането им в студиото. Стана известно, че записът на поне две нови песни е бил пазен от любопитни уши.

"Първо бяха само две песни, а после си помислихме, че може би бихме могли да направим още няколко. Тогава попитах: "Ами ако направим цял албум?", каза 74-годишният Бени Андершон при обявяването му. Андершон и 76-годишният Бьорн Улвеус популяризираха албума през последните седмици, докато 71-годишната Агнета Фелтскуг и 75-годишната Ани-Фрид Люнгстад избраха да си спестят тези изяви.

Три от десетте песни от албума, достъпни от полунощ местно време във всички страни по света, вече са издадени: първо "I Still Have Faith In You", последвана от "Don't Shut Me Down". След това се появи модернизирана версия на парчето "Just A Notion", записано през 1978 г., но неиздавано досега. С хитове като "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia", "The Winner Takes It All", "Money Money Money" възниква въпросът дали новият албум няма да пострада от сравнения със златната ера? "Не е нужно да доказваме нищо.

Какво можем да направим, ако хората си мислят, че преди сме били по-добри?", заяви Бени Андершон в интервю за шведския всекидневник "Дагенс нюхетер". "Ако не беше достатъчно добро, нямаше да го направим", допълни той. Според Жан-Мари Потиез, един от най-добрите международни експерти по групата, "гласовете на Агнета и Ани-Фрид са загубили височините си, което е нормално предвид възрастта им, но са придобили дълбочина и чувственост".

"Когато двете пеят заедно, като в "Don't Shut Me Down", това е звукът на АББА", казва експертът. "Това е звукът на АББА, но той не е носталгичен, не е "заседнал" в миналото. Той отговаря на това, което са днес", казва ентусиазираният фен Петер Палмквист от Швеция.

Въпреки годините и двата развода - Бьорн с Агнета и Бени с Ани-Фрид, - четиримата изпълнители остават добри приятели. Въпреки това "Voyage" - деветият студиен албум на групата, наистина ще бъде последният, потвърдиха Бьорн и Бени в интервю за в. "Гардиън" в края на октомври.