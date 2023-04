Вдигат 13-метрова сцена на Античния за фънк динозаври

Меломаните в Пловдив вече броят дните до концерта на една от най-старите фънк групи в света „Kool & The Gang“. Музикантите ще дойдат за първи път под тепетата за шоу на Античния театър на 12 юни като част от пилотното издание на фестивала „Disco Music Fest“.

Съставената от 10 души щатска банда се е доверила на българска фирма, която ще осигури техническо оформление на концерта. Американците ще излязат на 13-метрова сцена, като за шоуто ще има барабани, 9 кийборда, четири китари, саксофон, два тромпета, тромбон. Освен това ще има голям LED екран, осветление и озвучаване на световно ниво. Поп бандата, която е създадена през 1964 г. от братята Роналд и Робърт Бел, ще дойде с двама от първите си членове.

Това са 72-годишният Робърт „Kool” Бел и Джордж „Funky” Браун. За 59 години през групата са преминали 28 големи музиканти. Интересното е, че „Kool & The Gang“ използва най-различни стилове в музиката си, но достига върха през 70-те години на миналия век с хитовете „Get down on it“, "Celebration," „Ladies’ Night". Въведена е в Залата на славата на авторите на песни през 2018 г.