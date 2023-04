Едно изключително изживяване за любителите на джаза и въобще на меломаните предлага емблемата на българския джаз – Васил Петров. На 30 април (неделя) от 20:00ч. в Пловдив ивент център той ще представи нова концертна програма „Световни хитове в симфоничен джаз“ с един от водещите оркестри в страната – Врачанска филхармония дирижиран от маестро Христо Павлов. Малко известен е факта, че кастинга на оркестъра е изключителен. Маестро Христо Павлов е селектирал брилянтни музиканти от 14 държави - САЩ, Англия, Корея, Украйна, Русия, Турция, Сърбия, Молдова, Италия, Испания, Колумбия, Азербайджан, Албания и разбира се, България. Джаз линията в концерта държат топ музиканти от Пловдивската джаз сцена - Йордан Тоновски на пиано, Христо Минчев на контрабас и Кристиан Желев на барабани.

Гост солисти в програмата са виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят дуети, както и тя ще се представи с филмови теми наградени с Оскар. Вторият гост е младата талантлива певица и пианистка, изгряващата звезда - Валерия Стоянова.

В концерта „Световни хитове в симфоничен джаз“ Васил Петров, съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. В програмата са включени песните "My way", "Fly me to the moon", "Strangers in the night", "Something stupid", "New York, New York" и много други. Проектът смесва суинг, класика, джаз и боса нова музика, и симфонично звучене на вечните класики, превърнало се в запазена марка на Васил Петров. В нов прочит ще представи Bésame mucho, Soldier of fortune, Caravan, I was made for loving you, Yesterday, My funny Valentine, неговите хитове, като „Подслон в дъжда“ в памет на джазмена Васил Пармаков и други.

Концерта е по повод Международния ден на джаза и рожден ден на Васил Петров. Това ще бъде и специален рожден ден за него - празнуван с приятели и с хора, които обичат онова, което прави.

В София ще може да чуете Васил Петров на 26-ти април от 20:00ч. в залата за събития "Музей-галерия "Анел", в хотел Анел в компанията на пианиста Йордан Тоновски (пиано). Ще представи любими романтични и емблематични теми и негови хитове, както и теми от новият му албум LOVE SONGS vol.1