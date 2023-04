Васил Петров празнува под тепетата рождения си ден

Васил Петров е един от най-известните и влиятелни джаз и поп изпълнители в България. Притежава красив глас и изискан музикален вкус, съчетани с прецизна вокална техника и артистично присъствие. Възпитаник е на Националната музикална академия “Панчо Владигеров“, която завършва в класа на известния композитор и педагог Ангел Заберски-баща. Скоро след това се утвърждава като водещ поп и джаз певец. През 1992 и 1994 г. е най-продаваният изпълнител в България.

Васил Петров има различни музикални проекти - от джаз и поп стандарти до симфонични, както и създава своя авторска музика. Има редица записи и изяви с Българското национално радио и телевизия. Досега е издал общо 14 албума, последният от които е Love Songs vol. 1. Притежател е на награди от "Златният Орфей '95" за хит на годината, ​певец на годината, албум на годината и много други. Васил Петров е опора на българската джаз сцена и многократно е награждаван за приноса си към развитието и устойчивостта на суинг джаз жанра в България.

Емблемата на българския джаз Васил Петров избра Пловдив за мястото, където да отпразнува рождения си ден. Навръх празника си на 30 април от 20 ч. изпълнителят ще представи новата си концертна програма „Световни хитове в симфоничен джаз“ с един от водещите оркестри в страната - Врачанската филхармония, под диригентството на маестро Христо Павлов. Певецът обещава да поднесе едно изключително изживяване на любителите на джаза и въобще на меломаните в града.

Много неща свързват Васил Петров с Пловдив още от началото на кариерата му. Най-вече с хубавите концерти и изяви. Той никога няма да забрави концертите си на Античния театър, в Летния театър и в залите на Филхармонията. "Градът и публиката те вдъхновяват и ти дават възможност да дадеш най-доброто от себе си. Пловдивската публика е претенциозна. Тя има афинитет към хубавото и умее да се радва. Тя е най-активната публика в България", казва изпълнителят и я сравнява с публиката в Токио.

С Хилда Казасян на една сцена

Изпълнителят има много приятели тук

Някои от тях вече не са между живите, като Стефан Костов-Тето и Господин Господинов-Чоко. Както и виртуозният музикант Милчо Левиев.

На 70-годишнина на покойния Стефан Костов-Тето в Дома на културата "Борис Христов" Васил Петров пя в негова чест и за него това остава уникално преживяване. "Той беше много духовит, със забележително чувство за хумор. Запознах се с Тето ​през 90-те години в хотел "Санкт Петербург" на концерт", спомня си Петров. През годините двамата са имали много уникални съвместни преживявания.

От Милчо Левиев певецът също има незабравими спомени. Двамата се познавали много добре. Имали дори обща идея да направят камерен дуо концерт.

Милчо искал много да спретнат такъв дует,

говорили си за това, обсъждали идеите си, но в крайна сметка, по различни причини нещата не се получили, разказа музикантът пред "Марица".

Васко няма да забрави интересна случка с друг пловдивски бохем - Господин Господинов-Чоко. Певецът гостувал в Златни пясъци за участие, докато бил още студент. В лятната жега той вървял с две-три касети в ръката си. Отишъл на мястото, където щяла да е изявата му, и гледа - висок човек с дълга коса, който бил в гръб, преметнал саксофона отзад като раница. Чоко наричал саксофона си "лейката", ​сякаш с него полива цветята. Обърнал се към Васко, погледнал го от главата до петите, ви​дял, че държи касети, явно предпол​ожил, че идва за участие, и му задал въпроса: "Чакалче, ти ще лаеш ли?". Дълги години след това Васил Петров припомнил на Чоко нестандартния въпрос, с който го посрещнал, а той му отговорил през смях, че не е възможно да му е казвал такова нещо.

Очарованието на града под тепетата доставя на Васил Петров най-голямо удоволствие.

Всички софиянци обичат открай време Пловдив,

особено през уикендите, смята изпълнителят. Капана е любимото му място, макар че и Старият град за него също е отлична дестинация.

Пловдивската бохема още съществува, убеден е певецът. "Тя е от целия артистичен свят - художници, музиканти, писатели, артисти. Традициите се спазват и това е хубавото. Пловдив е традиционен град. Приемственост и традиции. Не е само модернизъм в лошия смисъл на думата, преди нас не е имало нищо, а след нас - потоп. Хубавата и качествената традиция, на която, като насложиш твоя принос, съответно тя се увеличава и разнообразява и върви напред в бъдещето за доброто на човека", разсъждава българският Франк Синатра.

Младият Васил Петров на "Златният Орфей"

За музиката и душата

Музиката не е само академизъм. Тя е душа и одухотвореност. Музикантът е от огромно значение. Една обаятелна личност съвсем по друг начин се вписва в музикалната история и традиции в един град и държава, отколкото човек, по-безличен, който може да е върл професионалист, но няма душа, казва Петров

Изпълнителят пристига с музиканти от 14 държави

Компанията на сцената е важна

На 30 април, от 20 часа, в Пловдив ивент център Васил Петров излиза на сцената с оркестъра на Врачанската филхармония, дирижиран от маестро Христо Павлов. Маестрото е селектирал брилянтни музиканти от 14 държави - САЩ, Англия, Корея, Украйна, Русия, Турция, Сърбия, Молдова, Италия, Испания, Колумбия, Азербайджан, Албания и разбира се, България.

Джаз линията в концерта държат топмузиканти от Пловдивската джаз сцена - Йордан Тоновски на пиано, Христо Минчев ​- контрабас, и Кристиан Желев - барабани. Гост-солисти в програмата са виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят дуети, като тя ще се представи и с филмови теми, наградени с "Оскар".

Вторият гост е младата талантлива певица и пианистка, изгряващата звезда Валерия Стоянова. В концерта „Световни хитове в симфоничен джаз“ Васил Петров съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. В програмата са включени песните My Way, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Something Stupid, New York, New York и много други.

Проектът смесва суинг, класика, джаз и боса нова музика и симфонично звучене на вечните класики, превърнало се в запазена марка на Васил Петров. В нов прочит ще представи Bésame Mucho, Soldier of Fortune, Caravan, I Was Made for Loving You, Yesterday, My Funny Valentine, неговите хитове, като „Подслон в дъжда“, в памет на джазмена Васил Пармаков, и други.

Концертът е по повод на Международния ден на джаза и личния празник на Васил Петров. Това ще бъде и специален рожден ден за него - празнуван с приятели и с хора, които обичат ​това, което прави.

Собственик е на един от първите пиано барове

Васил Петров е бил собственик на един от първите пиано барове - The Voice (в София и Слънчев бряг), и след това с ново име - My Way, в столицата. Баровете му били притегателно място за целия елит и почитателите на хубавата музика - от артисти, музиканти , режисьори и тв водещи до политици и хора от бизнеса. Посещавали го често негови колеги на афтър партита - Васил Найденов, Мария Илиева, Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Васил Пармаков, Ангел Заберски, Живко Петров. Идвали актьори не само от България, но дори и от Холивуд, като Джеф Фейхи и Бен Крос. Гостували му джаз музиканти от чужбина като Маркъс Милър, изпълнителите от "Бони М" били също в неговия пиано бар на афтър парти след свой концерт.

След като Васил Петров изпълнил песента My Way, Боби Фарел се обърнал към него с думите: „Искам да ме научиш да пея така“.

В пиано бара му край морето в комплекс "Хелена" пък често гостувал актьорът Джеф Фейхи. В продължение на месец всяка вечер идвал и прекарвал време до рояла, на по питие с Васко, слушал го как пее. Изпълнителят успял да го накарал да пее и се оказало, че холивудската звезда ​има страхотен глас.

С другото холивудско величие - покойния Бен Крос, пък често ходели на преходи в планината. Двамата отворили и пиано бар, който работил за кратко време в столицата. Бен написал текстовете по авторска музика за албума на Васко Му Pages.

Дядото на Васко е един от основателите на ФК "Славия"

Дядото на Васил Петров е един от основателите на футболен клуб "Славия". Създават клуба на рождената дата на бащата на Петров - Иван Петров, който бил един от експертите в картографията, директор на "Картпроект". Това пробужда във Васил Петров и любовта му към планините и прави преходи из страната и не само, но и когато има възможност - в чужбина, преди или след концерт в свободното време.

Певецът в ролята на актьор

С актьора Бен Крос

Певецът има опит и в киното. Той снима сцени в Ню Бояна Филмс с Джон Кюсак и Мариса Томей. Васил Петров участва и в последния епизод на сериала "Под прикритие" в сцена с Мариан Вълев. Напоследък му е любопитно и пише филмови теми.

Спомня си и забавна случка с великия Тодор Колев. Снимали през лятото новогодишна програма на БНТ с Хачо Бояджиев в пиано бар с много артисти в Златни пясъци. Снимките вървели, когато изведнъж Тодор Колев в настроение влязъл с жена си в заведението, без да подозира, че вътре се снима. Видял, че Васил Петров пее, и веднага отишъл при него. Колев му взел шапката и си я сложил на главата. Петров пък му дал микрофона. Междувременно Хачо наредил през това време снимките да не се спират, докато Тодор Колев пеел с Васко. "Влезе си в кадъра директно от вратата, без репетиция", спомня си Петров.

Пял пред 23-ма милиардери в Монако

С Хулио Иглесиас

Българският Франк Синатра е бил гост на първата годишна Forbes Monaco Crypto & Art Gala. Събитието събрало световни експерти и местни богаташи, които споделяли страстта си към дигиталните активи в яхтклуба в княжеството. Гостите се насладили на изпълненията на българина, поканен специално за музикалната програма. В акомпанимент на пианиста Живко Петров, той представил свои версии на джаз и поп стандарти и песни от албума си Love Songs Vol.1.

„За първи път ми се случи да пея пред 23-ма милиардери, от които 7 са криптомилиардери. Песента, с която открихме галавечерта, беше Fly Me to the Moon. С изненада разбрах, че това е химнът на криптомилиардерите. Благодаря за поканата на г-н Луис Ф. Коста Макамбира, главен изпълнителен директор и издател на Форбс Монако“, каза Петров.

На галавечерята се провел аукцион на живо изкуство с оригинални творби на Маркос Марин, Александър Беридзе, Юсеф СИ и Сесио Мур. Събрали 437 000 долара (387 000 евро), част от които били заделени за фондацията на принцеса Шарлийн и Fight Aids Monaco.

Губят му багажа на летището в Рим

Васил Петров е имал и напрегнати моменти по време на пътуванията и турнетата по света. Такава ситуация възникнала на летището в Рим, където му изгубили багажа. Това се случило точно преди негов концерт в Сардиния. Оказало се, че по време на прекачването му от Рим за Каляри багажът му останал на летището в италианската столица. Там били всичките му сценични одежди - ризи, смокинг, копчета за ръкавели, обувки, гребен и т.н. За да спаси положението, директорът на джаз фестивала му предложил да му купят каквото е необходимо за сцената, но Петров отказал. За щастие, багажът му бил намерен и пристигнал ден преди концерта. Така той се качил на сцената със специалния си сет.

Влюбен е в рисуването

Васил Петров има още едно хоби, което му доставя удоволствие - рисуването. То го разтоварва. Има наклонност към живописта, освен графиката. Предвижда следваща изложба, тъй като има доста готови творби. Музиката и живописта са много близки, казва Петров. В музиката имаш седем тона и пет полутона като изразно средство, и в живописта са толкова. Имаш седем цвята и като ги смесиш, стават също толкова като при музиката. И тази зависимост не е случайна, казва Петров.