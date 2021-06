Ако животът ти беше филм, какъв щеше да е неговият саундтрак? Васил Петров си задава този въпрос започвайки работа по създаването на няколко филмови теми, които той решава да включи в симфоничното си турне. Композира саундтрак към неговия филм, т.е. към неговия живот. Три авторски теми ще може да чуете за първи път на живо в симфонични оркестрации с джаз трио по време на концерта му „SymphoNY way” 2 на 22 Юни на сцената на Летния театър Бунарджика от 20:30ч.

Васил Петров - “Винаги ме е вълнувала филмовата музика и особено композитори като - Джон Уилямс, Лало Шифрин, Джери Глодсмит, Алън Силвестри и други майстори на филмовата музика. Винаги съм искал да се занимавам и с това и паднемията ми даде тази възможност. Дано да ми се отдава.“

Освен филмовите теми на Васил Петров, на концертите слушаме и новият му албум – LOVE SONGS Vol.1, както и знакови композиции, като филмовите теми - Schindler's List (Списъкът на Шиндлер), Smile на Чарли Чаплин, Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиката Can`t take my eyes of off you. Включва версия на песента на Стинг - Fragile, и великолепен прочит на Бийтълс - Something, Yesterday и Michelle. Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan също присъства в аранжимент на Христо Павлов, както и хитовете на Синатра - My Way, Strangers in the night, New York, N.Y. и някои изненади. Всички те в симфоничен прочит на Врачанска филхармония с джаз трио с талантливите музиканти - Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев(бас китара) Кристиян Желев(ударни). Диригент е Христо Павлов, а специален гост солист е виртуозната цигуларка и носител на множество световни и престижни награди – Зорница Иларионова. Аранжиментите в програмата са дело на Ангел Заберски младши, Румен Тосков – Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.

Припомняме, че впечатляващата програма „SymphoNY way“ на Васил Петров с Врачанска филхармония, получи първа награда за „Музикално събитие на годината – Вечната музика 2020" по БНТ в категория „Джаз“.

Турнето ще премине и през Сливен на 21 Юни, на 29 Юни в Карлово – Летен кинотеатър. В Бургас гостуват на 1 Юли на сцената на Летния театър, на 3 Юли в Петрич на стадион Цар Самуил, 8 Юли са в Ямбол – Лятно кино, 10 Август в Плевен – двора на историческия музей, 11 Август във Велико Търново – Летен театър, 26 Август в Търговище - Арена Търговище, 6 Септември в Ловеч, 7 Септември в Шумен – Студенски парк, 8 Септември в Русе – Канев център, 22 Септември в Созопол – Амфитеатър Созопол.

