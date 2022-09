Васил Петров, известен като Българския Франк Синатра, продължава с маратона от концерти. На 10 септември той ще пее в Несебър, а на следващия ден ще бъде на сцената на Парк-театър „Борисова градина“ в столицата. За 16 септември е планиран концерт от 19 ч. в зала "Яворов" в Благоевград. На 17 септември ще пее в Разлог на открита сцена по покана на местната община.

Репертоарът на един от най-известните родни певци включва оригинални композиции и съвременни интерпретации на джаз стандарти и песни, написани от самия него, всички от които са подплатени с чудесна импровизация, изящна фраза и поезия. Роден е на 30 април 1964 г. в София, в семейството на геодезист картограф и математичка. Кръстен е на своя дядо, който е основал хор „Кавал“. Баща му е свирил на хармоника. Семейството му има далечна връзка с маестро Георги Атанасов.

- „Отмина лятото, идва есента“ – се пее в една песен. Как премина вашето лято? Разкажете ни за интересните мигове и концертите с Хилда Казасян?

- Още не е свършило лятото, пък и се задава и циганско лято, но в общи линии е интензивно и приятно. Представихме програмата „Световното кино в музика“ в цялата страна, предимно по морето. Сега предстоят още няколко концерти до края на годината.

- Как премина Вашето самостоятелно турне?

- Слава Богу, чудесно през август. Благодаря на всички хора, които препълниха откритите и закрити пространства по време на концертите в Свети Влас на летния театър, град Елена в читалището (беше предвиден на открита сцена в Марян, но поради вероятност за валежи се състоя там), в Казанлък в двора на Алиолува къща, в Кърджали в красивия Регионален исторически музей и в Пазарджик в Драматичния театър. И септември продължаваме концертите SymphoNY way.

- Имахте голям успех с концертите SymphonNY way. На какво се дължи този успех? Как избирате репертоара си и какво да очаква публиката занапред?

- Нескромно е да говоря за себе си, може да зададете този въпрос на публиката и тя ще ви отговори по-добре от мен. Това, което аз мога да кажа, е че подреждайки програмата за проекта SymphoNY way, от който вече имаме 25 концерта из България, се получи без да искаме една драматична възходяща линия в репертоара. Успях да селектирам в една концертна програма няколко стила – джаз, поп, рок и класика, пречупени през моята призма и тази на оркестраторите. Това са Бийтълс, Ковърдейл, Блек Мор, Ленън Маккартни, Джордж Харисон, КИС, Дюк Елингтън и Хуан Тизол и други. Най-вече успеха се дължи и на чудесните музиканти от Врачанската филхармония с маестро Христо Павлов, Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас), Кристиан Желев (ударни) и специалния ми гост брилятната цигуларка Зорница Иларионова. Сега на 11 септември сме в София на сцената на Парк-театър „Борисова градина“ от 20:30 ч., на 16 септември сме в Благоевград и на 17-и в Разлог. А билети могат да се закупят на касите на залите и в мрежата на Ивентим.

- Заедно с концертите феновете ви се радват и на хубави снимки в социалните мрежи с планински пейзажи. Запален планинар ли сте?

- Естествено, това е наследство от баща ми, Бог да го прости, който още от малък ме запали по плуването в морето, карането на ски и преходите във всички красиви български планини.

- Не се ли уморявате да сте постоянно в движение? Откъде черпите сили?

- Аз обичам много да пътувам, ако не обичах, не знам как щях да издържа на този интензитет. Между концертите из страната почти винаги имам свободни дни, в които мога да се отдам на тази моя страст. Връзката с природата ме зарежда и вдъхновява. Господ ни е дал толкова красива природа и ще е престъпление ако не й обръщаме внимание.

- Наскоро посетихте водопада Срамежливеца. Откъде разбрахте за това чудно място? Какво усетихте там?

- Божествено място, една от най-красивите гледки, на които съм бил свидетел. Усеща се мощта на природата и нейната красота в пълния й аспект. Разбрах от местните хора за водопада.

- А как се отнасяте към водата – морето, езерата, реките? Ако обичате вода + планина използвам случая да ви поканя в родопскто село Езерово където езерото гали подножието на връх Аида и Драгойна!

- Благодаря за поканата, ще се възползвам неминуемо. Още от малък имам съприкосновение, както споменах по-горе благодарение на баща ми, изключително много обичам морето и водата. Не се лишавайте от този подарък. От малък обичам да плувам под вода, което впоследствие се оказа много благотворно за обема на белите дробове, което пък от своя страна ми помага при пеенето на дългите фрази (да пееш дълго без да дишаш).

- На 25 март направихте изложба с графики в Пловдив и всичко се разпродаде за първи път! Как се чувствахте в амплоато на художник? Публиката как възприе творбите ви? Мислите ли за нова изложба?

- Да, винаги. Почувствах се много приятно изненадан, въпреки, че аз не се чувствам като художник.

- Планирате нов албум, LOVE SONGS song vol.2 . Нещо повече за него?

- След интереса и успеха на LOVE SONGS Vol.1 , който излезе миналата година и все още може да се намери в музикалните магазини и книжарници, планирам за следващата, ако е рекъл Господ, LOVE SONGS Vol.2 . В момента селектирам парчетата, които да влезнат в него, както и ще включа нови авторски песни.

- Какво още ви предстои в творчески план : концерти, нова музика, нови турнета?

- Продължаваме концертите „Световното кино в музика“ с Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Плевенска филхармония с маестро Борислав Йоцов, Христо Йоцов, Живко Петров, Митко Карамфилов и Мишо Йосифов в градовете, където не сме представили тази програма. Всички дати са публикувани на фен страниците ми в социалните мрежи (Фейсбук и Инстаграм). Планирам Коледно турне през декември, както и в свободното време ще довърша някои идеи за авторска песен и дует с Хилда Казасян, както и нов мой сингъл.

- Поговорихме за творчеството ви, за Васил Петров артиста. Какво не знаем за Васил Петров човека? Вярващ ли сте? Често ли се обръщате към Бог?

- Опрелено, да. Би било глупаво да избягваме връзката си със Създателя на всичко видимо и невидимо. И в частност, като венец на творението на нас самите. Една кратка молитва преди концерт или нещо друго, винаги дава страхотни резултати.

- И в края на нашето интервю какво ще пожелаете на нашите читатели и вашите фенове? Ако трябва да завършим с песен, коя ще е тя?

- Господ да им дава здраве и умението да различават талантливата от бездарна музика. А ако трябва да завършим с песен – “ The best is yet to come” или в превод „Най-доброто предстои“. И до нови срещи.

Интервю на Оля Ал-Ахмед