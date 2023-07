Вадят цветнокожите от "Десет малки негърчета"

"Те бяха десет". Ако си мислите, че такъв криминален роман не ви е попадал и смятате, че го чувате за първи път, грешите. Това е книга, изключително популярна, позната на милиарди хора, прочетена също от толкова, част от вечната класика. Дело на прочутата Агата Кристи. Сетихте ли се? Доскоро именуваната "Десет малки негърчета" вече е с чисто ново заглавие.

Наименованието на един от най-известните романи беше предложено за промяна и прието още преди години в редица държави, а редактираните издания на книгата бяха моментално пуснати за печат. Както и се предполагаше, въпреки закъснението от няколко години, България също беше застигната от задължителната толерантност. "Те бяха десет" може да закупи всеки свободно по книжарниците на място или онлайн.

Бестселърът е издаден за първи път във Великобритания под оригиналното си име през далечната 1939 година. Британските издания продължават да използват оригиналното заглавие до 1980 година. Алтернативното заглавие "And Then There Were None" ("И никой не остана“) се появява за пръв път през 1985 година.

Очакваме в духа на либералната политкоректност, по добре изпитания механизъм, наречен прозорецът на Овертон, тази книга да претърпи нова редакция, в която вече няма да има дори негърчета. Защото все пак убийствата на бели дечица биха подразнили далеч по-малко хора, отколкото на цветнокожите им побратими.