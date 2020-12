Universal изкупува музиката на Боб Дилън

Един от най-известните изпълнители и носител на Нобелова награда за литература Боб Дилън продава целия си музикален каталог. Той е сключил сделка с Universal Music на стойност 300 млн. долара. Така звукозаписната компания ще притежава правата върху авторските му песни от последните шест десетилетия.

Това са над 600 песни, както и правата върху класически песни като "Blowin’ in the Wind", "The Times They Are A-Changing", "Like a Rolling Stone" и много други.

Тълкуванията защо все повече музиканти продават правата върху продукцията си са различни, но един от основните е, че кризата от пандемията се отразява рязко върху финансовото им състояние, поради липсата на концертна дейност. Не е тайна, че именно концертите са основният доход на музикантите из цял свят. Друг основен фактор за намаляването на продажбите на дискове са социалните медии и сайтовете със свободен достъп до съдържание.

„За нас е огромна привилегия и отговорност да представяме творчеството на един от най-великите текстописци за всички времена“, коментират от компанията.

След като тя ще има пълен контрол над работата му, 79-годишният музикант няма да има право на глас как и къде да бъде използвана.

Музикалното издателство е тази страна на бизнеса, която се занимава с авторските права за писане на песни и композиция. Издателите и писателите получават хонорари и лицензионни такси всеки път, когато тяхното произведение се продава, излъчва по радиото или използва във филм или реклама.

Сделката между Дилън и Universal отдава авторските му права на 100% за всички песни от каталога. Тя не важи само за неиздаваните му песни и за тези, които евентуално би написал в бъдеще.