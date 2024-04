Най-големият хит на група P.I.F. "Приказка" възкръсна с гласовете на едни от най-популярните звезди на родния музикален небосклон. Общо 14 певци се събраха, за да запишат заедно песента, която се превърна в химн на бандата. Аудиото вече е факт в музикалните платформи, а официалната премиера на видеото в YouTube ще бъде на 26 април.











В проекта, чрез който музикантите засвидетелстват уважението и любовта си към Димо, който си отиде без време, участват Графа, Мария Илиева, Михаела Филева, Свилен Ноев („Остава“), Прея, Поли Генова, Стефан Вълдобрев, Стенли, Никеца, Марияна Добрева-Велева („Силует“), Владо Михайлов, Ерсин (Jeremy), Али Абдала (Ali) и Тодор Ковачев (Innerglow). В новата версия на песента всеки от тях се включва с част от текста, а привепът изпълняват заедно.

"Интересното е, че по някакво случайно стечение на обстоятелствата записахме новата версия на "Приказка" в същото студио, в което преди 26 години записахме самия оригинал. Това съвпадение не е случайно. Получи се много яко, а самото студио не се е променило кой знае колко. Събуди спомени за това как записахме парчето през 1998 г. Беше към 03.00-04.00 часа сутринта, защото имахме постоянно участия и нямаше друго удобно време", сподели прд "Марица" китаристът на P.I.F. Иван Велков.













Той разказа, че идеята за новата версия на парчето, в стил "We are the world" от 1985 г., в което участва плеяда от звезди като Майкъл Джексън, Тина Търнър и други, е на Ерсин от Jeremy. "Той предложи и ние прегърнахме идеята. Беше трудно да съберем на едно място в един час всички тези хора, защото всеки си има постоянни ангажименти, но успяхме. Искам да благодаря на всеки един от тях, че се съгласи да участва в този проект. Те се събраха, изпяха го заедно и се получи повече от прекрасно. Личи си, че го направиха от сърце. Всеки е имал познанство и някакви отношения с Димо и бандата", коментира още Иван Велков. Той добави, че идеята е била да се съберат хора от различни поколения, представящи различни стилове в музиката.

















Премиерата на видеото към новата версия на 'Приказка" ще бъде на 25 април на специално събитие - концерт "Приказката продължава" в Mixtape5 в столицата, като на следващия ден вече ще може да се гледа и в YouTube.Снимките на видеото са дело на “Премиер Студио”, а режисьор е един от близките приятели на Димо – Николай Мутафчиев.

"Цялото това нещо се случва, заради Димо. Така споменът за него живее във всеки един нас, което е много яко", добави китаристът на P.I.F. Иван Велков.