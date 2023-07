“Улица Станционна”- едноседмична приказка за всички възрасти

Уважаеми пътници, на първи челен коловоз на гара „Станционна“ пристига влак, който сте си представяли само насън. Той ще престои 6 дни, след което отново ще отпътува. Моля да побързате, защото машинистът няма търпение да ви съпроводи на незабравимо приключение за всички възрасти.





Години наред пловдивчани чакат събитие, което да ги остави без дъх, да им подари палитра от емоции и да им създаде красиви спомени. Е, чакането приключи. Първите дни на месец септември ще се превърнат в инкубатор на социални и музикални приказки в една уютна, типично пловдивска среда.

Това е фестивалът „Улица Станционна“. Той ще стартира на 1 септември и ще завърши на емблематичната дата 6 септември, на която Пловдив чества Празника на града и годишнината от Съединението. Локацията на фестивала, както и името му подсказват, е пропитата с пластове история улица „Иван Вазов“, която

ще се преобрази в сцена за изкуство и култура.

Артистичното пространство в град Пловдив ще се разшири по посока на "Тютюневия град’" и ще създаде перфектни условия за музика, култура, игри и разнообразни интеракции както на живо, така и онлайн.

Влакът на приключението ще има общо шест спирки, като маршрутът включва станция „Музика“, станция „Гейминг“, станция „Култура“, станция „Иновации“, станция „Гастро“ и станция „Благотворителност“.

Преди две години направихме подобна програма, но само в рамките на ден. Сега решихме да го разширим в съвсем различна посока - да не е само музикално събитие, а да има и силен социален характер, разкри пред „Марица“ Симеон Илиев, който е основен организатор на фестивала. Той посочи, че програмата на събитието ще се разкрива детайл по детайл през няколко дни.

Относно музикалната програма, към днешна дата са ясни имената на две банди.

Първата от тях е сайкъделик-рок машината New Candys,

които ще завладеят сцената на 2 септември в 21.30 часа. Заедно от 2008 г., те имат няколко успешни турнета в Европа, Австралия и Америка, където гостуват на легендарното сиатълско радио KEXP. Сред бандите, вдъхновили звученето и стила на New Candys, са Black Rebel Motorcycle Club, The Velvet Underground, The Brian Jonestown Massacre и куп други легендарни имена от световната алтернативна и сайкъделик-рок сцена. През 2020 г. бандата посети България по покана на “Аларма” и Сдружение „Общо бъдеще“, а сега публиката ще има възможността да чуе отново парчета като "Bleeding Magenta", "Tempera" и "Excess", както и песни от последния им албум "Vyvyd" от 2021 г.

Турската инди банда Lalalar също ще е част от афиша

на „Улица Станционна“. Музикантите са изключителни свежарки и вече си имат сериозен фенклуб в България. Програмата на музикалната сцена ще включва общо 14 банди, които ще представят рокендрол, джаз и етно.

Участие във фестивала ще вземе Народна библиотека „Иван Вазов“. „Те имат много интересен дигитален архив, на който искаме да се даде гласност. Техническият университет също ще се включи. Имат страхотни проучвания и разработки, които заслужават публика. Те имат направен електромобил, произвеждат дронове. Просто правят страхотни неща. Към фестивала се включва и гейминг общността. Идеята е да се покаже развитието на компютърните игрите и гейминг студията, които ги разработват. Хората ще могат да видят известни геймъри“, посочи Симеон Илиев.

Сред участниците в мащабното събитие на ул. „Иван Вазов“ ще бъде и Музикалното училище. Много е вероятно да направим и една по-малка сцена за изява на възпитаниците на училището, както и за други музикални прояви“, разкри организаторът.

Сред атракциите се предвижда да бъде парен локомотив на БДЖ.

В момента се водят разговори с НКЖИ за включване и за отбелязване на 150 години от построяването на първата сграда на жп станцията или Централна гара-Пловдив. „НКЖИ проявяват огромен интерес и е много вероятно да пуснат специален влак с уникален парен локомотив, който да пристигне в последния ден на фестивала“, каза Илиев.

„Едно от най-важните неща е да направим социално значим музикален, културен, технически и гейминг фестивал, който да допринесе не само за културата, но и за разрастването на всякакви съвременни тенденции“, добави той.

Интересен момент е, че целият фестивал „Улица Станционна“ ще бъде сниман и излъчван онлайн. На място ще се изгради телевизионно студио, което ще добави допълнителен блок публицистика. Там ще се провеждат интервюта с участници от събитието и ще се излъчват директно. „За цялото това нещо сме предвидили да има около 60 квадрата LED екрани с висока резолюция. Общо взето ще се опитаме да направим една своеобразна телевизионна програма на място. Трудоемко е, да. Знаем какво ще ни струва като време, средства, логистика и други ресурси, но ще се опитаме да направим възможно най-доброто от всичко това“, подчерта Симеон.

И това не е всичко. Пред „Марица“ организаторът издаде и още един любопитен елемент от фестивала. На 2 септември ще се отбележат 30 години от създаването на Автомобилен ретро клуб-Пловдив.

На улицата ще има изложени около 30-40 ретро коли

Планира се и представянето на няколко ретро автобуса.

Улица „Иван Вазов“ стана пешеходна за два дни и през септември 2021 г. Съвсем спокойно събитията тогава могат да се нарекат пилотни, като след месец вече пловдивчани и гости на града ще могат да се насладят на същинската част, зад която стои трудът на много хора. Програмата преди две години започна със спектакъл, озаглавен "Пешеходна зона". Шествие с гигантски кукли на Държавния куклен театър в Пловдив грабна вниманието на публиката. Последва плакнене на очи с ретро возила, след което и музикална част с D2, Васко Кръпката и група „Ревю“.

На следващия ден, 6 септември, програмата предложи музикантите от Hot Club de Plovdiv, група "Уикеда" и финал с Михаил Йосифов (тромпет), Велислав Стоянов (тромбон), Димитър Льолев (саксофон), Милен Кукошаров (кийборд), Даниеле Феббо (контрабас) и Борислав Петров (ударни).

Съвсем ясно е, че фестивалът „Улица Станционна“ ще е в пъти по-мащабен и ще разшири максимално културното и социално многообразие. Важно е да се отбележи, че музикалните прояви на открито ще приключват в позволеното време и няма да нарушават разпоредбите, уреждащи спокойствието и нощната тишина.

„Разговаряхме с живеещи там. Те не само че нямат против, а много им хареса това, което предстои. Въпросът, който ги вълнува, е откъде ще бъде пренасочен трафикът. Това ще е ясно съвсем скоро. Не мисля, че ще има сериозен проблем. Ще се съобразим с всичко и ще приключим на секундата, до която е позволено“, увери Илиев.