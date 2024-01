Качествената българска музика не е мираж, колкото и усърдно да се твърди точно обратното. А живото доказателство за това е пловдивската банда „Катарзис“.

Допреди няколко месеца групата се подвизаваше с името „Ivory Twilight“, с което има дълга история. Идеята за създаването ѝ е на китариста Димитър Михов и се заражда през октомври 2002 г. След няколко месеца на търсене на музиканти, през април 2003-та групата е вече факт. Започват предимно с кавъри на любими банди, но заради различни виждания за бъдещето Михов остава сам от първоначалния състав. През 2005 г. групата отново е попълнена. Новата насока е модерен пауър метъл с женски оперни вокали и клавири в духа нa Nightwish. През същата година са създадени и първите три авторски песни - "Stranger", "Believer" и "Child Of Anger". През 2007 г. групата записва парчето "Hearts Of Ivory". Следващата година е наситена с концерти по родните клубове, както и първата изява зад граница - две шоута в Пирот (Сърбия). „Ivory Twilight” участват на рок фестивала "The Choice" в Пловдив, в който чрез гласуване на феновете са избрани за победители. През 2012 г. групата записва дебютния си албум, а в края на 2014 г. излиза вторият - "Бъдеще". През лятото на 2015 г. участват на "Поп рок феста" в Несебър, където печелят втора награда. През 2017 г. участват на конкурса "W:O:A Metal Battle Bulgaria". През март 2018 г. песента "Жив" става месечен победител в конкурса "Reynaers Rock Tramplin" на радио Z-Rock. През лятото на 2019 г. “Ivory Twilight“ участват на фестивала "Hills Of Rock" и записват нова песен - "Когато нямам теб", посветена на Пловдив. Преди няколко месеца групата променя името си на „Катарзис“.

Преименуването на бандата има две обяснения. Забавното е, че последната капка в чашата по темата за новото начало идва по време на рок събор в Чепеларе. Тогава водещата, която е общински служител, изброява участниците в програмата - различни фолклорни формации и т.н., но когато стига до "Ivory Twilight", се запъва и среща огромна трудност да произнесе правилно името. След секунди размисъл от микрофона се чува нещо, което звучи смешно и дори не се доближава до реалното име на групата. Сериозното обяснение гласи, че някогашната банда и творчеството ѝ е останало назад във времето.

„Ние вече пеем на български език, онази препратка към Nightwish в звученето вече я няма. Искахме да започнем наново. Пък и в крайна сметка, е много приятно да казваме, че сме млада група“, шегува се както винаги басистът и текстописец Димитър Удо Ангелов. Той посочи, че смяната на името на групата е донесло само позитиви. „Имаше идея за смяна на името, но участието в Чепеларе се оказа преломният момент. Стилът ни леко се промени, съставът стана изцяло мъжки и решихме просто да сменим името, като не се отричаме от нищо предходно“, коментира вокалистът Камен, който е част от „Катарзис“ вече 5 години. И той, и Удо не са сред основателите на бандата. Но басистът има по-дълга история, свързана с “Ivory Twilight”, вече „Катарзис“.

„Знам, че първоначално са се събирали по ученически да си посвирват. Първите им участия са били в читалище. Тогава са правили кавъри на хевиметъл парчета. По-късно, когато 16-годишната Теодора влиза в групата, основателят и китарист Димитър Михов разбира, че могат да пробват нещо в стил „Nightwish”. Aз ги слушах за първи път в тогавашния клуб „Гепи“. Познавах Теодора и тя ме покани. Очаквах да чуя някакво аматьорско изпълнение. Но те ме изненадаха. Бяха много подготвени. Личеше, че са репетирали доста.

Свириха цели три часа - 30 песни, с две паузи

На мен ми беше много интересно. След това техният басист си счупи крака и се наложи да си намерят нов. И ми се обадиха случайно. Спомням си първата среща. Стояха и ме гледаха много изпитателно“, разказа Димитър Удо Ангелов пред „Марица“ и допълни, че през годините с бандата е било изключително вълнуващо, емоционално и младежко.

„За мен опитът в годините с Nightwish звученето беше много важен. Свирехме много интересни неща. Но сега вече сме „Катарзис“ и катарзисът е в това, че вече са малко по-узрели нещата, а и нашата публика се промени. Навремето бяха младежи с дълги коси, пушеха цигари, тръскаха глави отпред. Сега всички влизат, искат да има резервация, искат да има фъстъци с уискито. Малко се промениха нещата в това отношение, но ние сме си същите младежи“, подчерта Удо с усмивка.

Камен също попада случайно в бандата. „Преживях го емоционално, защото от 20 години не се бях занимавал с пеене. Дойде малко странно предложението към мен - чрез познанство на съпругата ми с Удо. Той ѝ казал, че търсят певец, който да може да пее добре, но да не е известен. Тя веднага предложила мен, защото се вписвам в изискванията. Викнаха ме на прослушване в репетиционната в Коматево. Казаха ми да изпея нещо българско. Посочих, че на нито една песен не знам текста. Но искаха да чуят какво мога. Наложи ми се в този период, вече 5 години, да науча текстовете на около 30 песни“, разказа фронтменът на бандата Камен Кутманов.

Музикантите от група "Катарзис" разчитат изцяло на авторска музика и правенето на кавъри за тях е табу. Всеки от тях си има своята професия, с която си вади хляба, и тя няма общо с музиката. Удо например е адвокат и за него правенето на музика е средство за "отпушване на клапана", както самият той казва.

"Сблъсквайки се със съдби и проблеми на хора, имам нужда от тази доза отпушване на клапана. И това го осъзнах наскоро. Ако спра да се занимавам с музиката, със сцената, всичко друго ще започне да ми куца. Много пъти ми е идвало да кажа: Хайде, стига с това, няма смисъл да се занимаваш с музика! Но реакциите на публиката към нашето творчество ме кара да размисля и да намирам смисъл в това, което правя", сподели Удо.





Песента за Пловдив - като отличник на класа

"Когато нямам теб" е заснета през периода март - май 2019-а. Песента е посветена на Пловдив и съвпада с годината, в която градът носеше короната на Европейска столица на културата.

"Това парче може би беше първото, което записахме, като станах част от групата. Спомням си, че в началото в репетиционната звучеше доста по-различно, с друг текст. След това Удо го преработи. Тогава бяхме с певица и идеята беше да е дует. Хрумна ни идеята да посветим парче на града, в който живеем и който всички обичаме. Не искахме да бъде любовна песен. И някак си това съвпадна с момента, в който Пловдив беше столица на културата на Европа. Тогава излезе и клипът. Мисля, че се получи доста добра песен и добър клип. Хората реагираха много положително. Клипът бе заснет доста добре, с хубави кадри. Интересното беше, че момчетата, с които снимахме, предложиха ние да дадем локациите. Така всеки си избра любимо място, на което държи да има сцена. Когато започнахме да го свирим по участия в клубовете, хората го искаха", разказа Камен.

"Такава песен е като дете, което всички госпожи искат да изкарат на училищния празник, за да казва стихотворение", посочи басистът Удо.

Само не пипайте пода, че ще се занулим!

Като всяка банда, и "Катарзис" е имало своите забавни моменти и гафове на сцената. Един от тях, който тогава не им се е сторил много забавен, е с проблем с техниката при пороен дъжд. Тогава се налага прекъсване, техниката отказва да работи, а е и опасно. Озвучителят вдигнал един от разклонителите. От него шурнала вода. "Няма нищо, не се притеснявайте, ще изсъхне и ще се оправи. Само не пипайте пода, че ще се занулим", казал той на музикантите.

Групата е записала паметни участия на интересни места, едно от които в град Пирот, Сърбия. "Тогава пътувахме с влак. Беше особено преживяване. Още повече, че като човек, който помни времето на соца, в Пирот сякаш се върнах 20 години назад, което беше много вълнуващо. Но там пък наистина дойде целият град. Може би това е най-голямата публика, пред която сме свирили до момента", разказа Удо.

Като голям опит за бандата той посочи участието по мотосъбори. "Много е интересно да свириш на някакви малки места, като например град Ракитово. Там си има едно малко музикално общество, една публика, която винаги идва. Хората там наистина оценяват, че си отишъл там и свириш. Без значение точно какво е качеството на звука, те се кефят и се получава истинско", убеден е басистът на "Катарзис".

Сред забавните моменти на бандата е и участие на сватба в Троян. Малко преди това остават без вокалистка и се налага мениджърката на бандата да научи текстовете на песните и да хване микрофона. Така групата спасява сватбата и свири на тържеството. "Бях сигурен, че ще ни бият там. Но премина неочаквано добре. Хората танцуваха, забавляваха се. Това беше наистина неочаквана реакция, която си спомням много добре", коментира шеговито Удо.

Денем в съда, нощем в бара

Адвокатската професия съвсем не е лесна, а и отнема много време. Въпреки това Удо намира време, за да разпусне с музика, тичайки от съдебната зала в репетиционната или пък от кантората - направо на сцената в бара.

"Никога не си нося работата вкъщи или по участия. Проблемите ги оставям на работното място. Вярвам, че адвокатът е по-полезен, когато не е емоционално обвързан с проблемите на клиентите. Станеш ли емоционално обвързан, ти вече губиш позиция и ставаш зависим от казуса, което не е окей", убеден е басистът на "Катарзис".

Като забавен казус от практиката си Удо посочи случай с кражба на коза. Историята е често срещана по малките населени места - взимаш животното и бягаш. "Въпросният мъж отворил вратичката на кошарата и подкарал козата с крак от маса. Това си е кражба, но крадецът е оправдан. В мотивите си съдията написал, че козата не била открадната и че той не е искал да я краде. Просто, използвайки крака от маса, е формирал у нея вътрешно убеждение, че трябва да напусне мястото и да се качи в микробус. Тоест тя сама е решила да си ходи", разказа Удо.