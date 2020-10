Ученици от пловдивската художествена гимназия "Цанко Лавренов" ще правят безплатни бързи скици за пет минути на всички хора, които пожелаят да бъдат нарисувани. Ако сте сред тях, заповядайте в четвъртък, 15 октомври, от 14 часа на Пеещите фонтани в градската градина.

Така училището ще отбележи "Erasmus+ days" - Денят на програма Еразъм+. Организатор на инициативата е преподавателят по английски език Ирена Корбетова, която е и координатор по двата проекта на НХГ към програма Еразъм+ - "Art shaping our cultural identity" 2019-1-CZ01-KA229-061151" и "Art is in the air" 2019-1-PL01-KA229-064957".