Триото на Живко Петров показва нов албум в Пловдив

Живко Петров Трио (JP3) ще представи четвъртия си студиен албум на сцената на Драматичен театър Пловдив на 25 март от 19 часа.

Композициите са изключително изчистени, концентрирани и няма нищо излишно, което да попречи на основната линия, която насочва слушателя да обърне поглед навътре, към себе си.

Change The Way – Четвъртия студиен албум на Живко Петров Трио (JP3) се появява във време, в което живота и ежедневието ни се промениха драстично. Във формацията влизат още Димитър Карамфилов и Димитър Семов.

Промяната не е само във външния свят, музиката в албума не прилича на тази в Understandable, It’s A Dream или Between The Worlds.

Пиесите водят към различни състояния – от аристократизма на едноименната „Change The Way” и „One More”, вътрешният конфликт в „Berlin”, през порива за танц в „It’s A Thrill” и песен в ”A Song”, до пълното спокойствие, дори медитативно усещане в „Now I See, Sign” и „Spinning Wheels”.

В „Change The Way”, Живко Петров отново е включил пиеса – препратка, това е „Memories Of A Summer With You” от соловия „Ten”, специално аранжирана за триото.

Специално за Пловдивската публика, JP3 са подготвили няколко пиеси от предстоящия 5ти албум на триото “On the Way”.