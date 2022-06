Три музикални икони от Косово покориха света

Знаете ли, че малката балканска държава Косово е фабрика за музикални таланти, и то не какви да е, а световни звезди? Само споменаването на светата троица в поп музиката - Дуа Липа, Рита Ора и Ера Истрефи, говори достатъчно за това, че произходът съвсем не е от значение, а единствено и само талантът. А талант у трите дами има в изобилие. И публиката ги обожава.

Дуа Липа - момичето с име "любов"

Дуа Липа е родена в Лондон през 1995 г., но родителите <210> Дукаджин и Анеса са родом от Прищина, столицата на Косово. Още когато поглеждат за първи път в очите <210>, те не се двоумят и категорично решават да носи името Дуа, което на родния им език означава „любов“.

Малкото момиче се влюбва в музиката покрай баща си. Той си има своя рок банда, в която пее и свири на китара. Групата му не просъществува много, но Дукаджин не се отказва и свири вкъщи. Така още на 5 години, заобиколена от ноти, Дуа Липа започва да пее. С годините тя попива от своите музикални идоли Нели Фуртадо, Пинк, Кристина Агилера, Мадона и много други.

Докато учи в начално училище в Лондон, Дуа свири на чело, докато разбира, че струнният инструмент е огромен за крехката <210> фигура. Тя пробва да влезе в училищния хор и да се занимава основно със своето любимо нещо. За изненада обаче е отхвърлена. Вокалният педагог казва на Дуа Липа, че не може да пее, че гласът <210> е твърде нисък, за да достигне нужните височини.

Само на 9 години бъдещата суперзвезда не се отказва и вече е преместена в друго училище, където взема уроци по пеене всеки уикенд. Нейният учител Рей открива незаменим талант и помага да извлече най-доброто с гласа си. След като завършва началния етап на образованието си, Дуа и семейството й се прибират в Прищина. Косово обявява своята независимост и това е причината да се завърнат у дома. Там талантливото момиче завършва образованието си, участва в различни музикални прояви, става разпознаваема в страната си, което <210> помага за старт на музикалната кариера.

След кратко време обаче сцената в Косово става тясна за възможностите и мечтите на Дуа. Тя иска името й да е познато в целия свят, а песните <210> да звучат по всички радиостанции и телевизии. Така красавицата от Прищина отново се завръща в Лондон, за да осъществи детската си мечта и да се опита да покори световната музикална сцена.

Всичко се променя през 2015 г., когато певицата пуска първия си сингъл - „New rules”. Така още на 19 години Дуа Липа става име, за което всеки говори и всеки иска да чуе. Следват дебютен албум, видеоклипове, истинска слава. Клипът към сингъла я прави най-младата певица, достигнала над милиард гледания в платформата YouTube.

С един албум зад гърба си, Дуа Липа вече променя музикалната история. На Британските музикални награди през 2018 г. тя е номинирана в цели пет категории от десет и си тръгва с две награди - за най-добра британска изпълнителка и за британски пробив в музиката. Следват статуетки „Грами“, награди на музикални телевизии и т.н.

Вторият албум на Липа не закъснява. В началото на 2020 г. на пазара излиза „Future nostalgia”, който само за седмица достига рекорди - 294 милиона слушания в музикални платформи за седмица и стига до 6 милиона. Вторият албум изковава със златни букви името на Дуа Липа и дава ясен знак, че момичето от Косово държи в ръцете си световните сцени и че мечтата <210> е осъществена с лекота. Вече няколко години е в топ 5 на най-слушаните поп изпълнителки.

Рита Ора, която се престраши да снима в Перник



Огнената Рита Сахатчиу Ора е родена през 1990 г. в Прищина. Малко след раждането <210> семейството й се мести в Нотинг Хил. Майката е психиатър, а баща й има собствено заведение. Първите стъпки в музиката Рита прави още като дете. Именно в клуба на баща си тя има своя дебют пред публика.

През 2008 г. прави опит да участва в "Евровизия", класира се, но по-късно сама пожелава да се оттегли, защото не се чувства готова за подобна стъпка. Ора започва да записва свои изпълнения и да ги пуска в YouTube. Всъщност там изгрява нейната звезда и оттам тръгва нейната успешна кариера. Забелязана е от DJ Fresh, който си търси глас за песента "Hot right now". Така следва запис и невероятен успех.

Ора започва да работи по първия си самостоятелен албум, който излиза през 2012 г. Певицата пее на турнета на Coldplay, което <210> носи разпознаваемост и огромна възможност. Огнената Ора вече има няколко успешни албума в кариерата си. Записвала е песни за много хитови продукции, дори се изявява като актриса.

Двоен удар Рита записва с продукцията "50 нюанса сиво", където има роля - сестра на г-н Грей, прави и хит за саундтрака на филма. Само за няколко години момичето от Прищина също записва името си в световната музикална история и се превръща в една от най-обичаните певици. Песента "Let you love me" я изстрелва на върха на всевъзможни класации, следват убийствени дуетни парчета, които заслужено я изпращат на върха.

Интересното за нея е, че като малка е получавала паник атаки. Първият <210> път бил, когато е едва 15-годишна и научила, че майка <210> Бела има рак на гърдата. „Тогава не можех да разбера защо не мога да дишам. Отидох на лекар. Мислех, че имам астма. Оказа се паник атака. Мисля, че диагнозата доста ме изненада“, разказва Рита. За щастие майка <210> победила смъртоносната болест, а Рита се научила да контролира пристъпите си на паника с редовни посещения при психотерапевт.

В края на 2020 г. огнената певица пристигна в България, за да заснеме клип към песента си "Bang". Във видеото Ора носи традиционна албанска носия, ръчно изработена в Косово, и танцува на фона на панелния квартал "Тева" в Перник. Някои от кадрите са заснети и на красивия връх Бузлуджа. Песента е дует с казахстанския диджей Иманбек. В парчето участват също диджеят Дейвид Гета, рапърът Gunna и певецът Khea.

Ера Истрефи - косовската Риана

Ера Истрефи, често наричната "косовската Риана" или "косовската Сиа", е родена през 1994 г. в семейството на певица и журналист. След като баща й умира, когато е на 10 години, майка <210> преустановява музикалната си кариера. Това мотивира Ера и малката сестра Нора да копнеят за сцената и за любовта на публиката.

Ера първо печели популярност сред албанскоговорещите аудитории в Европа след издаването на дебютния си сингъл „Mani Per Money“ през 2013 г., в който пее на жаргонен албански с английски фрази. През 2016 г. получава международно признание след пускането на сингъла „BonBon“. Тази песен променя живота й.

След успешния хит Ера подписва договор с американски звукозаписни компании - Sony Music и Ultra Music месец по-късно. Успехът на парчето води до негова английска версия. През 2017 г. печели наградата „European Border Breakers“. Голям успех за Ера Истрефи е участието й в песента “Live It Up” заедно с Nicky Jam и Will Smith. Песента е официалният химн на Световното първенство по футбол през 2018 г.

Певицата от Косово продължава да жъне успехи, пускайки хит след хит. И към момента името <210> се нарежда сред най-известните и успешни на световната музикална сцена.