С пълна сила продължават празненствата по случай празника на розата в Карлово. Младите надежди Жаклин Таракчи, Александър Георгиев и Виктория Георгиева ще подарят на своята публика истинско музикално приключение днес, 25 май, от 18 ч. на площад "20 юли''. А преди това ще има свободна сцена с участието на ТС "Карловска шевица", ДФФ "Розова долина", ДФ "Олимпея", ТС "Ла Кукарача" и БШ "Гранд фуетте".

Гвоздеят на вечерта обаче ще бъдат талантливите млади изпълнители. Жаклин Таракчи успя да се пребори за голямата победа в "Гласът на България", когато беше едва на 18 години. Малко по-късно тя започна да се изявява и в "Шоуто на Николаос Цитиридис", където взе мястото на Прея.

Александър Георгиев също беше достоен участник в предаването "Гласът на България", където спечели сърцата на зрителите. Дълги години е живял в Манчестър, но завръщането в родината го вдъхновява.

Виктория Георгиева след "X Factor" се прочу още повече у нас и зад граница с участието си в Евровизия през 2021 г. Там тя представя България с песента Growing Up Is Getting Old и завършва на 11-о място във финалното класиране.

След концерта на площада карловци ще могат да се насладят и на зрелищно светлинно шоу "Златна светлина".