Тъжна новина разтърси света на рока. Бившият фронтмен на Айрън Мейдън Пол Ди'Ано почина на 66 години. Новината беше споделена чрез лейбъла на Di'Anno, Conquest Music, от името на семейството на певеца.

„От името на семейството му, Conquest Music с дълбока тъга да потвърждават смъртта на Пол Андрюс, професионално известен като Пол Ди'Ано“, се казва в изявление. „Пол почина в дома си в Солсбъри на 66 години.

„Роден в Чингфорд, Източен Лондон на 17 май 1958 г., Пол за първи път стана известен като вокал на английската хеви метъл група Iron Maiden между 1978 и 1981 г. Той пее в техния новаторски дебютен албум Iron Maiden и влиятелния последващ албум Килърс.

След като напусна Iron Maiden, Пол Ди'Ано имаше дълга и изпълнена със събития звукозаписна кариера с Battlezone и Killers, както и множество солови издания и гостувания.

„Въпреки че през последните години беше измъчван от тежки здравословни проблеми, които го ограничаваха да се изявява в инвалидна количка, Пол продължи да радва своите фенове по целия свят, като натрупа над 100 концерта от 2023 г. насам.

„Първият му ретроспективен албум в кариерата, The Book of the Beast, беше издаден през септември 2024 г. и включваше акценти от неговите записи след напускането на Iron Maiden.

„Conquest Music са горди, че имат Пол Ди'Ано в своето семейство на артисти и молят неговите многобройни фенове да вдигнат чаша в негова памет.“