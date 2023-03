Топ джазмени от Ню Йорк идват на "Камерна сцена Пловдив"

„Камерна сцена Пловдив“ открива новия си сезон с един интересен концерт на 24 март от 19 часа в Първо студио на Радио Пловдив.

New York Standards Trio са трима артисти, единомишленици с характерна и издържана стилистика в унисон с тенденциите на съвременната джаз сцена на Ню Йорк.

Това са пианистът Кан Чанкая, басистът Апостолос Сидерис и барабанистът Алекс Лулудис. Макар и да не личи от името, групата насочва усилия и енергия към музикални интерпретации извън стандартния джазов контекст.

Използвайки и доразвивайки изразните средства и импровизационния дух на добре познатата ни джазова концепция, триото ще поднесе оригиналната си музика на „Камерна сцена Пловдив“ в неповторим и модерен стил.

Пианистът Кан Чанкая получава магистърска степен от университета Уилям Патерсън. Като студент той посвещава голяма част от времето си на изучаване на стандартния джаз репертоар с фокус върху стиловете, следващи великия Бил Еванс.

Басистът Апостолос Сидерис завършва Berklee College of Music и получава магистърска степен от City College of New York, под ръководството на басиста John Patitucci. Той е неразделна част от джаз сцената на New York.

Барабанистът Алекс Лулудис завършва The New School for Jazz and Contemporary Music в Ню Йорк. Учи с майсторите на барабаните Майкъл Карвин, Франсиско Мела, както и с невероятния композитор и саксофонист Оливър Лейк. Лулудис споделя сцената и с басиста на Джон Колтрейн Реджи Уоркман.